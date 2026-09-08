OMÜ, Edinburgh Napier Üniversitesi ile stratejik iş birliği protokolü imzaladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda Birleşik Krallık'ın İskoçya bölgesinde bulunan Edinburgh Napier Üniversitesi ile kapsamlı bir stratejik iş birliğine imza attı.

Birleşik Krallık temasları kapsamında Edinburgh Napier Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazira Karodia ile bir araya gelen OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, iki üniversite arasındaki stratejik iş birliğini güçlendirecek Mutabakat Zaptı'nı (MoU) imzaladı. Protokol ile OMÜ'den Öğr. Gör. Dr. Kadir Kaya ile yenilenebilir enerji teknolojileri alanında çalışmalar yürüten, Annual Solar & Wind Power Conference (ASWPC) Başkanı ve Edinburgh Napier Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazmi Sellami arasındaki mevcut proje ve ortak bilimsel yayın çalışmaları kurumsal bir iş birliği çerçevesine taşındı. İki üniversite arasında imzalanan protokol kapsamında; öğrenci ve akademisyen değişim programları, ortak araştırma projeleri ve bilimsel iş birlikleri başta olmak üzere farklı alanlarda çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.

İş birliği kapsamında British Council destekli uluslararası proje başvuruları ile yürütülen çalışmaların yanı sıra, yenilenebilir enerji alanında önemli uluslararası etkinliklerden biri olan 7. Annual Solar & Wind Power Conference (ASWPC 2027) etkinliğinin OMÜ ev sahipliğinde Samsun'da düzenlenmesi hedefleniyor.

"Anlaşma, uluslararasılaşma vizyonumuza önemli katkı sağlayacak"

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, gerçekleştirilen iş birliğinin üniversitenin uluslararasılaşma vizyonuna önemli katkı sağlayacağını belirterek, farklı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarıyla akademik ve bilimsel ilişkileri güçlendirmeye yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. Edinburgh Napier Üniversitesi ile imzalanan protokolün, iki üniversite arasında mevcut akademik ilişkilerin geliştirilmesine, yeni ortak araştırmaların hayata geçirilmesine ve yenilenebilir enerji başta olmak üzere farklı bilim alanlarında uluslararası iş birliklerinin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.