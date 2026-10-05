OMÜ Havza MYO'da yeni öğrencilere üniversite yaşamı anlatıldı - Son Dakika
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OMÜ Havza MYO'da yeni öğrencilere üniversite yaşamı anlatıldı

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OMÜ Havza MYO\'da yeni öğrencilere üniversite yaşamı anlatıldı
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OMÜ Havza MYO'da, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı başlaması dolayısıyla 1. sınıf öğrencilerine yönelik uyum programı düzenlendi. Programda yeni öğrencilere üniversite yaşamı, akademik süreçler, kampüs imkanları ve sosyal-kültürel faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Meslek Yüksekokulunda (MYO), 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla 1. sınıf öğrencilerine yönelik üniversite yaşamına uyum programı düzenlendi.

Havza MYO'da gerçekleştirilen programda, Havza MYO'ya yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine üniversite yaşamı, akademik süreçler, kampüs imkanları ile sosyal ve kültürel faaliyetler hakkında bilgi verildi. Havza MYO Müdürü Doç. Dr. Ercan Tural, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, öğrencilerin üniversite ortamına ve akademik hayata hızlı şekilde uyum sağlamalarını amaçladıklarını söyledi. Tural, "2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte yüksekokulumuzda yeni bir eğitim dönemine daha adım atıyoruz. Yüksekokulumuza yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerimizin üniversite ortamına, kampüs olanaklarına ve akademik hayata hızlı bir şekilde uyum sağlamalarını amaçlayan programlarımız çeşitli süreçlerde devam edecektir. Havza MYO ailesine yeni katılan tüm 1. sınıf öğrencilerimize hoş geldiniz diyor, yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz için başarılı ve verimli geçmesini diliyorum" dedi.

Kaymakam Serin: "Öğrencilerimizi Havza'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz"

Havza Kaymakamı Samet Serin de yeni eğitim-öğretim yılının öğrenciler için önemli bir başlangıç olduğunu belirterek, dönemin hayırlı olmasını diledi. Üniversitenin yalnızca mesleki bilgi edinilen bir yer olmadığını ifade eden Serin, "Bugün burada hem yeni eğitim-öğretim yılının başlangıcını gerçekleştiriyor hem de üniversite hayatına ilk adımını atan öğrencilerimizle bir araya geliyoruz. Üniversite, sadece mesleki bilgi edineceğiniz bir yer değil, aynı zamanda kendinizi geliştireceğiniz, yeni arkadaşlıklar kuracağınız ve hayata dair önemli tecrübeler kazanacağınız önemli bir dönemdir" diye konuştu.

Öğrencilere Havza'daki eğitim hayatlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Serin, "Havza'da eğitim göreceğiniz süre boyunca ilçemizin imkanlarından en iyi şekilde faydalanmanızı, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmanızı tavsiye ediyorum. Sizleri Havza'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İlçemizin ve kurumlarımızın imkanları doğrultusunda sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Programa ayrıca Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Merkez Komutanı Teğmen Semih Şahin, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA
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