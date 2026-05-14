OMÜ'nde Hemşirelik Öğrencilerine Üniforma Töreni - Son Dakika
14.05.2026 14:25
OMÜ Hemşirelik Bölümü 1. sınıf öğrencileri, üniforma giyme töreniyle mesleğe adım attı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 1. sınıf öğrencileri, düzenlenen törenle üniformalarını giydiler. Yoğun katılımla gerçekleştirilen törende 87 öğrenci üniforma giyerek hemşirelik mesleğine başlangıç yaptı.

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Hemşirelik Bölümü 1. sınıf öğrencilerine üniforma giydirme töreni düzenlendi. Törende programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Seval Ayşegül Alkan, öğrencilerin eğitim sürecinde gösterdiği özveriye dikkat çekti. Öğrencilerin laboratuvar ve klinik uygulamalarını büyük bir sabır ve emekle tamamladığını belirten Alkan, "Bugün giyilen üniformalar yalnızca bir kıyafet değil, insani değerlerle örülmüş kadim bir mesleğin simgesidir" dedi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Yaran ise konuşmasında hemşirelik mesleğinin manevi yönüne vurgu yaptı. Hemşireliği "merhametin ve sevginin mesleği" olarak tanımlayan Yaran, "Bugün üniformalarınızı giyerek bu kutsal mesleğin birer neferi oluyorsunuz. Sizler, yardıma ihtiyaç duyan bireylerin en önemli destekçisi, yaşam kalitesini artıran temel güçlerden biri olacaksınız. Bu başarı yalnızca öğrencilerimizin değil, her zaman yanlarında olan ailelerinin de başarısıdır" diye konuştu.

Tarihi şahsiyetlerden sembolik meşale devri

Program kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ile Samsun İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan ve Samsun Cerrahi El Aletleri ve Sağlık Müzesi'nde çekimleri gerçekleştirilen "Geçmişten Günümüze Hemşire Kıyafetleri" adlı video gösterimi yapıldı. Törenin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale ile Türk hemşireliğinin öncü isimlerinden Safiye Hüseyin Elbi'nin temsili canlandırması oldu. Mesleğin tarihi gelişimine vurgu yapılan sahne gösterisinin ardından öğrenciler sahneye davet edilerek üniformalarını giydi.

Duygu dolu anların yaşandığı program, organizasyon kurulunda görev alan akademisyen ve öğrencilere teşekkür belgelerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi. Törene ayrıca Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Esra Tural, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

