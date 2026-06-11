Samsun MYO\'da 33. dönem mezuniyet coşkusu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Samsun Meslek Yüksekokulu (MYO), 2025-2026 eğitim-öğretim yılı mezunlarını büyük bir coşkuyla uğurladı. 14 farklı ön lisans programından mezun olan öğrenciler, düzenlenen törenle meslek hayatlarına ilk adımlarını attı.

Mezuniyet törenine; İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Emine Şendurur, Samsun İŞKUR İl Müdürü Gökhan Dürümlü, Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Osman Arslan, Samsun MYO Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, OMÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Fatih Akbulut, Samsun MYO Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer, akademisyenler, veliler ve mezun öğrenciler katıldı.

Çağlayan: "İyi bir meslek elemanı olmak yetmez, iyi bir insan olmalısınız"

Samsun MYO Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan ise yüksekokulun 11'i örgün, 3'ü uzaktan eğitim olmak üzere toplam 14 ön lisans programı ve 3 bini aşan öğrencisiyle üniversitenin en büyük eğitim kurumlarından biri olduğuna dikkat çekti. Mezuniyetin bir son değil, yeni bir başlangıç olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tuncer, mezunlara şu sözlerle seslendi:

"Hızlı değişimin yaşandığı bir dünyada sadece iyi bir bilgisayarcı, iyi bir çocuk gelişimci, iyi bir mimar veya muhasebeci olmak yetmez; inancı, irfanı ve ahlakı ile iyi bir insan da olmanız gerekiyor. Zorluklarla mücadele etme gücünüzü hiç kaybetmeyin. Vatanımızı sevmek ve önemsemek, görev ve sorumlulukları onurlu bir şekilde yerine getirmek değişmez değerlerimizdir. Yolunuz ve bahtınız açık olsun."

Şendurur: "OMÜ sadece bilgi değil, değer de kazandıran köklü bir kurumdur"

Törende üniversite yönetimi adına konuşmasını gerçekleştiren Rektör Danışmanı Prof. Dr. Emine Şendurur, sözlerine öğrencileri bugünlere getiren aileleri tebrik ederek başladı. Üniversite hayatının insan yaşamındaki en önemli evrelerden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Şendurur, "Öğrencilerimizin uykusuz kalarak, büyük emekler vererek ulaştıkları bu aşama hepimiz için çok kıymetli. Ondokuz Mayıs Üniversitesi köklü ve kendi kültürü olan eski bir kurumdur. Bizler burada öğrencilerimize sadece mesleki bilgi ve beceri öğretmiyor, aynı zamanda ülkemizin kalkınması için onlara insani ve ahlaki değerler de kazandırıyoruz. Mezunlarımızın meslek hayatlarında da karakterlerinden ödün vermeden OMÜ misyonunu başarıyla sürdüreceklerine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

MYO Birincisi Aleyna Balık'tan babaannesine duygusal veda

Törende mezunlar adına konuşmayı, Grafik Tasarımı Programı ve aynı zamanda Okul Birincisi olan Aleyna Balık yaptı. Eğitim hayatı boyunca kendisine destek olan ailesine ve hocalarına teşekkür eden Balık, "Grafik tasarım bize sadece çizgileri ve renkleri değil, derinlemesine düşünmeyi ve kendimizi özgürce ifade etmeyi öğretti" dedi.

Konuşmasının sonunda, yaklaşık bir yıl önce kaybettiği babaannesini anan başarılı öğrenci, "Bana sürekli 'Ne zaman bitecek bu okul?' diye sorardın. Okul bitti babaanne, hem de tam senin istediğin gibi, çok başarılı bir şekilde." sözleriyle salonda duygu dolu anlar yaşattı.

Dereceye giren mezunlara başarı belgeleri verildi

Protokol konuşmalarının ardından 2025-2026 eğitim-öğretim yılında programlarını dereceyle bitiren öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi. Samsun Meslek Yüksekokulu mezuniyet töreni, başarı belgelerinin dağıtılmasının ardından öğrencilerin keplerini coşkuyla havaya atmasıyla sona erdi. - SAMSUN