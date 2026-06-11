Samsun MYO'da 33. dönem mezuniyet coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun MYO'da 33. dönem mezuniyet coşkusu

Samsun MYO\'da 33. dönem mezuniyet coşkusu
11.06.2026 18:34  Güncelleme: 18:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Meslek Yüksekokulu, 14 farklı ön lisans programından mezun olan öğrencilerini törenle uğurladı. Törende konuşan yetkililer, mezunlara iyi bir insan olmaları gerektiğini vurgularken, okul birincisi Aleyna Balık'ın babaannesine duygusal vedası salonda duygu dolu anlar yaşattı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Samsun Meslek Yüksekokulu (MYO), 2025-2026 eğitim-öğretim yılı mezunlarını büyük bir coşkuyla uğurladı. 14 farklı ön lisans programından mezun olan öğrenciler, düzenlenen törenle meslek hayatlarına ilk adımlarını attı.

Mezuniyet törenine; İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Emine Şendurur, Samsun İŞKUR İl Müdürü Gökhan Dürümlü, Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Osman Arslan, Samsun MYO Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, OMÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Fatih Akbulut, Samsun MYO Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer, akademisyenler, veliler ve mezun öğrenciler katıldı.

Çağlayan: "İyi bir meslek elemanı olmak yetmez, iyi bir insan olmalısınız"

Samsun MYO Müdürü Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan ise yüksekokulun 11'i örgün, 3'ü uzaktan eğitim olmak üzere toplam 14 ön lisans programı ve 3 bini aşan öğrencisiyle üniversitenin en büyük eğitim kurumlarından biri olduğuna dikkat çekti. Mezuniyetin bir son değil, yeni bir başlangıç olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tuncer, mezunlara şu sözlerle seslendi:

"Hızlı değişimin yaşandığı bir dünyada sadece iyi bir bilgisayarcı, iyi bir çocuk gelişimci, iyi bir mimar veya muhasebeci olmak yetmez; inancı, irfanı ve ahlakı ile iyi bir insan da olmanız gerekiyor. Zorluklarla mücadele etme gücünüzü hiç kaybetmeyin. Vatanımızı sevmek ve önemsemek, görev ve sorumlulukları onurlu bir şekilde yerine getirmek değişmez değerlerimizdir. Yolunuz ve bahtınız açık olsun."

Şendurur: "OMÜ sadece bilgi değil, değer de kazandıran köklü bir kurumdur"

Törende üniversite yönetimi adına konuşmasını gerçekleştiren Rektör Danışmanı Prof. Dr. Emine Şendurur, sözlerine öğrencileri bugünlere getiren aileleri tebrik ederek başladı. Üniversite hayatının insan yaşamındaki en önemli evrelerden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Şendurur, "Öğrencilerimizin uykusuz kalarak, büyük emekler vererek ulaştıkları bu aşama hepimiz için çok kıymetli. Ondokuz Mayıs Üniversitesi köklü ve kendi kültürü olan eski bir kurumdur. Bizler burada öğrencilerimize sadece mesleki bilgi ve beceri öğretmiyor, aynı zamanda ülkemizin kalkınması için onlara insani ve ahlaki değerler de kazandırıyoruz. Mezunlarımızın meslek hayatlarında da karakterlerinden ödün vermeden OMÜ misyonunu başarıyla sürdüreceklerine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

MYO Birincisi Aleyna Balık'tan babaannesine duygusal veda

Törende mezunlar adına konuşmayı, Grafik Tasarımı Programı ve aynı zamanda Okul Birincisi olan Aleyna Balık yaptı. Eğitim hayatı boyunca kendisine destek olan ailesine ve hocalarına teşekkür eden Balık, "Grafik tasarım bize sadece çizgileri ve renkleri değil, derinlemesine düşünmeyi ve kendimizi özgürce ifade etmeyi öğretti" dedi.

Konuşmasının sonunda, yaklaşık bir yıl önce kaybettiği babaannesini anan başarılı öğrenci, "Bana sürekli 'Ne zaman bitecek bu okul?' diye sorardın. Okul bitti babaanne, hem de tam senin istediğin gibi, çok başarılı bir şekilde." sözleriyle salonda duygu dolu anlar yaşattı.

Dereceye giren mezunlara başarı belgeleri verildi

Protokol konuşmalarının ardından 2025-2026 eğitim-öğretim yılında programlarını dereceyle bitiren öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi. Samsun Meslek Yüksekokulu mezuniyet töreni, başarı belgelerinin dağıtılmasının ardından öğrencilerin keplerini coşkuyla havaya atmasıyla sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Samsun MYO'da 33. dönem mezuniyet coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Muhlis Tv Muhlis Tv:
    her sene böyle törenler yapılıyor da sonra gençler ne oluyo hiç biri bilmiyo yani ben de bilmiyom yani bu mezunlar nereye yerleşecek neye yaracak bunlar biraz saçma geliyo bu törenler 0 0 Yanıtla
  • İsmail Evren Göksu İsmail Evren Göksu:
    güzel güzel konuşmalar yapılmış ama sonuçta ne kadarı gerçekleşir bilmiyorum ?? yani yeni mezunlara iş bulması zor bu dönemde ?? umarım işsizlik rakamları saymıyor da gerçek durum farklıdır ?? başarılı olmuşlar tabi ama pazar ne durumda onu merak ediyorum 0 0 Yanıtla
  • Hatice Özbek Hatice Özbek:
    allah bu çocuklara başarılı bir hayat nasip etsin inşallah hepsi iyi işlere yerleşsin diyorum ben bunların çalışkanlığına baksana gerçekten de nice gençler var ülkemizde dua ediyorum hepsinin için başarıları devam etsin ve ahlaklı birer vatandaş olsunlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor Türkiye'de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor
İstanbul’dan taşındığı köyünde yetiştiriyor, yurt dışına satıp servet kazanıyor İstanbul’dan taşındığı köyünde yetiştiriyor, yurt dışına satıp servet kazanıyor
Edirne Sarayı’nın altından ecdadın şaşırtan gizli altyapısı çıktı Edirne Sarayı'nın altından ecdadın şaşırtan gizli altyapısı çıktı
Aynur Kanbur cinayetinin katil zanlısı: Gövdesine doğru 3-4 el ateş ettim Aynur Kanbur cinayetinin katil zanlısı: Gövdesine doğru 3-4 el ateş ettim
Ankara’da iki grup arasında sopalı kavga: 2 yaralı Ankara'da iki grup arasında sopalı kavga: 2 yaralı
CHP’de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak İşte sıradaki isimler CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler

18:16
Genç kadın, pitbull köpeğinin saldırısına uğradı
Genç kadın, pitbull köpeğinin saldırısına uğradı
17:52
Fenerbahçe’den Aykut Kocaman için açıklama
Fenerbahçe'den Aykut Kocaman için açıklama
17:43
Milli takım yolda kaldı Oyuncular antrenmana yürüyerek ulaştı
Milli takım yolda kaldı! Oyuncular antrenmana yürüyerek ulaştı
16:51
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
16:47
İngiltere’de zayıflama ilacı kullanan hanelerin market harcamaları yılda 780 milyon sterlin azaldı
İngiltere'de zayıflama ilacı kullanan hanelerin market harcamaları yılda 780 milyon sterlin azaldı
16:43
Krizli PM’den çıkan karar: CHP’de olağan kurultay takvimi açıklanacak
Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 18:49:03. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun MYO'da 33. dönem mezuniyet coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.