OMÜ Vezirköprü MYO\'da yeni öğrencilere uyum programı düzenlendi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (MYO) kampüsünde "Vezirköprü'ye Hoş Geldin Üniversiteli" programı düzenlendi.

Yeni akademik yılda ilçeye gelen öğrencilerin uyum sürecini kolaylaştırmak ve üniversite hayatlarına coşkulu bir başlangıç yapmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte; karşılama stantları, Gençlik ve Spor etkinlikleri, "Vezirköprü Sofrası" ve "Vezirköprü'yü Keşfet" temalı tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Vezirköprü Kaymakamı Bayram Yıldız, Vezirköprü Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun ve Vezirköprü MYO Müdür Vekili Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Sarıyalçınkaya konuşma yaptı. Protokol üyeleri, yeni eğitim hayatına başlayan öğrencilere "hoş geldiniz" diyerek başarı dileklerini iletti.

Açılışın ardından protokol üyeleri ve öğrenciler spor sahasında çeşitli sportif faaliyetlere katılarak keyifli anlar yaşadı. Konserlerle devam eden etkinlikte, "Vezirköprü Sofrası" ve "Vezirköprü'yü Keşfet" stantlarında öğrencilere keşkek, katık böreği ve semaver çayı ikram edildi. Öğrencilere ilçenin yöresel mutfak kültürü tanıtılırken, Vezirköprü'nün tarihi ve doğal güzelliklerinin keşfedilmesi de teşvik edildi.

Renkli görüntülere sahne olan program, öğrencilerin keyifli vakit geçirmesiyle sona erdi.

Törene ayrıca, Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaşar, Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, ilçe protokolü ve çok sayıda öğrenci katıldı.