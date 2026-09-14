Ordu\'da 572 okulda 121 bin 557 öğrenci 2026-2027 ders yılına başladı

Ordu'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte 572 okulda 121 bin 557 öğrenci ders başı yaptı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Ordu'da da 2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Yaz tatilinin ardından öğrenciler, sabah saatlerinden itibaren okullarına gelerek yeni eğitim dönemine başladı. Kent genelindeki okullarda öğrencilerin sınıflardaki yerlerini almasıyla birlikte eğitim öğretim faaliyetleri de başladı. İl genelinde 572 okulda bulunan 6 bin 684 derslikte toplam 121 bin 557 öğrenci eğitim görecek. Öğrencilerin eğitim süreçlerinde ise 11 bin 890 öğretmen görev yapacak. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim görecek öğrenciler, yeni eğitim döneminde ders programları doğrultusunda eğitimlerine devam edecek.

2026-2027 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde öğrenciler belirlenen eğitim programı kapsamında derslerine devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı çalışma takvimine göre bugün itibariyle başlayan birinci dönem, 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.