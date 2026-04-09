Orta Karadeniz Kariyer Fuarı 25 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) koordinasyonunda, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğinde ve bölge üniversitelerinin paydaşlığında "Gençliğin Üretim Çağı" mottosuyla düzenlenen "Orta Karadeniz Kariyer Fuarı" 25 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Kampüs tarihinin en hareketli günlerinden birine sahne olan OMÜ'de, bu yıl beşincisi gerçekleştirilen fuara ilgi yoğun olurken, etkinliğin iki gününde toplam 25 bin ziyaretçi fuarı gezdi. Fuar kapsamında; söyleşi, sunum, panel, atölye, simülasyon ve yarışma olmak üzere toplam 38 etkinlik gerçekleştirildi. 100'den fazla kurum ve kuruluşun öğrenciler ve mezunlarla bir araya geldiği organizasyonda, 60 konuşmacı tarafından gerçekleştirilen etkinlikler gençlerin kariyer planlamalarına katkı sağladı.

Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi

Fuar, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen hackathon ve sürdürülebilirlik yarışmalarında ödül alan ve finale kalan yarışmacılara hediyelerinin verilmesi amacıyla gerçekleştirilen kapanış programıyla sona erdi.

Kapanış programına; OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gökhan Dürümlü, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alper Kesten, Prof. Dr. Çetin Kurnaz ve Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, Genel Sekreter Prof. Dr. Erhan Burak Pancar ile çok sayıda kurum, kuruluş ve firma temsilcisi, sivil toplum kuruluşu yetkilisi, vatandaş ve öğrenci katıldı. Programda ayrıca organizasyona destek veren 31 sponsor firmaya plaketleri takdim edildi. Katılımcılara, OKAF'26 sürecini yansıtan video gösterimi sunuldu. Plaket ve teşekkür belgeleri, Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın ve Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gökhan Dürümlü tarafından takdim edildi. Program, protokol üyelerinin sponsorlar ve ödül alan yarışmacılarla gerçekleştirdiği toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - SAMSUN