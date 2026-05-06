Osmaneli Kampüsü\'nde Coşkulu Konser

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli Kampüsü'nde Okul Orkestrası tarafından kampüs konseri düzenlendi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli Kampüsü'nde gerçekleştirilen Kampüs Konserleri etkinliği, Osmaneli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Paylan, akademisyenler ve öğrencilerin yoğun katılımıyla coşkulu bir atmosferde yapıldı. Öğrencilerin özenle hazırladığı Okul Orkestrası Konseri, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Konserde sahne alan Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi İrem Sevinçli, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisi Muhammet İlbey Başalan ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisi Sude Sıla Güllü performanslarıyla izleyenlere müzik ziyafeti sundu. Orkestrada enstrümanlarıyla yer alan Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Beria Paksoy, Meslek Yüksekokulu Kontrol ve Otomasyon Programı öğrencileri Yusuf İslam Saydam ve Ali Muharrem Özkan ile Fen Fakültesi İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü öğrencisi Seyed Pouya Abin ise sergiledikleri performansla büyük alkış aldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, etkinliğin öğrencilerin sanatsal yönlerini geliştirmesine katkı sağladığı ve kampüs yaşamına renk kattığını belirtti. - BİLECİK