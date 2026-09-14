Osmaniye\'de 115 yıllık 7 Ocak İlkokulu 3 yıl sonra yeniden açıldı

Osmaniye'de 115 yıldır hizmet veren ve 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören tarihi 7 Ocak İlkokulu, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından 3 yıl sonra yeniden öğrencilerine kapılarını açtı.

Osmaniye'de 2026-2027 eğitim öğretim yılında 137 bin öğrenci ve 10 bin öğretmen ders başı yaptı. Osmaniye'de 1911 yılında açılan 7 Ocak İlkokulu'nda eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi. Okul bahçesindeki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda halk oyunları gösterileri ilgiyle izlendi. Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilini çalarak öğrencilere başarılar diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak da yeni eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını dileyerek, "Yeni bir eğitim öğretim yılının ilk gününde zihinlerimizi ve kalplerimizi bilimin, sanatın ve hakikatin ışığıyla tazelemek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bugün sadece okullarımızın kapılarını açmıyor, insanı özgürleştiren, toplumu inşa eden ve geleceği dönüştüren dinamik bir yolculuğu yeniden başlatıyoruz" dedi.

Törenin ardından Vali Serdengeçti, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, İl Milli Eğitim Müdürü Albak ve beraberindeki protokol üyeleri sınıfları ziyaret ederek ücretsiz ders kitaplarının dağıtımını gerçekleştirdi. Öğrencilerle birlikte sıralara oturan protokol üyeleri, çocuklarla sohbet ederek yeni eğitim öğretim yılı heyecanlarına ortak oldu.

Çocuklarıyla birlikte okulun ilk gününün heyecanını yaşayan veliler ise en az öğrenciler kadar heyecanlı olduklarını belirtti. Çocuklarının Osmaniye'nin tarihi okullarından biri olan 7 Ocak İlkokulu'nda eğitim görecek olmasından mutluluk duyduklarını ifade eden veliler, yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrencilere başarılar diledi.

Öğrenciler ise tatilin ardından okullarını ve arkadaşlarını çok özlediklerini belirterek, yeniden sınıflarına dönmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tarihi dokusu korunarak restore edilen 115 yıllık 7 Ocak İlkokulu, yapılan modern ek binasıyla birlikte yeniden öğrencilerin hizmetine sunuldu.