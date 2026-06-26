Osmaniye'de 137 Bin Öğrenci Karnesini Aldı

Osmaniye'de 137 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle kentteki 532 okulda eğitim gören 137 bin öğrenci karne alarak yaz tatiline çıktı.

Murat Kurum Mahallesi'nde deprem sonrası inşa edilen deprem konutları bölgesindeki Uygur İlkokulu'nda gerçekleştirilen karne törenine Vali Yardımcısı Deniz Pişkin ile İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak katıldı. Sınıfları ziyaret eden protokol üyeleri, öğrencilere karneleri ile çeşitli hediyeler takdim ederek yaz tatillerini iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu. - OSMANİYE