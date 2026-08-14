2026 ÖZYES Başvuruları ve Sınav Takvimi Açıklandı

2026-2027 öğretim yılı için yükseköğretim kurumlarının spor programlarına alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleştirilebilmeleri amacıyla merkezi Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES), 15-18 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

ÖZYES, 36 ilde 44 sınav merkezinde toplam 6 oturumda yapılacak, oturumlar 210 dakika sürecek. Sabah oturumları saat 09.00' da başlayacak, 12.30' da sona erecek. Öğleden sonraki oturumlar ise 14.30' da başlayacak, 18.00' de sona erecek. Sınavın oturumlarında toplam 221 bina kullanılacak.

Sınav, fiziki yeterlilik testi şeklinde uygulanacak. Adaylara uygulamalı sınav için iki hak verilecek ve en iyi dereceleri işleme alınacak. Engelli adaylara da uygulamalı sınav için iki hak verilecek ve en iyi dereceleri işleme alınacak. Adayların sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgeleri, ÖSYM'nin 'ais.osym.gov.tr' adresinde erişime açıldı. Sınavın sonuçları 9 Eylül tarihinde açıklanacak. 2026-ÖZYES sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2026-2027 öğretim yılı için geçerli olacak.

ÖZYES uygulaması, ÖSYM tarafından ilk kez 2024 yılında yapıldı

44 sınav merkezinde gerçekleştirilecek ÖZYES uygulaması ile ilgili açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Sınavın merkezi bir organizasyonla yapılması, adaylara değerlendirme ve yerleştirilme süreçlerinde belirli standartlar uygulanmasına imkan tanımaktadır. Farklı branşlarda spor yapan ve müsabakalara katılan gençler, ÖZYES aracılığıyla yükseköğretim hedeflerine ulaşmaktadır. ÖSYM tarafından ilk kez 2024 yılında başlayan uygulama, ÖSYM'nin merkezi ölçme, seçme ve yerleştirme anlayışının önemli uygulamalarından birisi oldu" dedi.

Sınava 24 bin 381 aday başvurdu

Yükseköğretim kurumlarının spor bilimleri alanında eğitim veren programlarında öğrenim görmek isteyen adayların sınava katılacağını bildiren ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "2026-ÖZYES'e 24 bin 381 aday başvurdu. Adayların 16 bin 202'si erkeklerden, 8 bin 179' u kadınlardan oluşuyor. Sınava 148 engelli aday katılacak. Sınava katılacak adayların 1063'ünü milli sporcular oluşturuyor. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu ve bu haktan 83 aday yararlandı. ÖZYES için ÖSYM'nin öz kaynakları ile yeni yazılım geliştirdik ve uygulama başladık. ÖZYES'e ait ekipman ve yazılımlar, sahadan gelen istekler doğrultusunda yaklaşık bir yıldır yapılan ARGE çalışmaları sonucu geliştirildi ve hizmete sunuldu. Oturumlarda yaklaşık 7 bin 370 görevli yer alacak. Görevlilere gerekli eğitimler verildi ve sınav hazırlıkları tamamlandı. Sınava katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim" açıklamasında bulundu.