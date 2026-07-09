Pamukkale'de el emeği elbiseler görücüye çıktı - Son Dakika
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Pamukkale'de el emeği elbiseler görücüye çıktı

Pamukkale\'de el emeği elbiseler görücüye çıktı
09.07.2026 10:37  Güncelleme: 10:38
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Denizli Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi'nin düzenlediği defilede, 500 kursiyerin hazırladığı 53 özgün elbise sergilendi. Işıklı traverten elbise büyük beğeni topladı.

Denizli Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi'nin düzenlediği defilede, 53 özgün el emeği elbise podyumda sergilendi.

Denizli'de Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Giyim Üretim Teknolojisi Alanı tarafından görkemli bir defile düzenlendi. 21 usta öğreticinin rehberliğinde yaklaşık 500 kursiyerin el emeği ve göz nuruyla hazırladığı 53 özgün tasarım, podyumda izleyicilerle buluştu.

Defilenin en dikkat çeken eseri, Pamukkale travertenlerinden ilham alınarak tasarlanan ışıklı elbise oldu. Göz kamaştıran bu özel tasarım, profesyonel mankenleri aratmayan performanslarla beğeni topladı. Küçük yaştaki çocuk mankenler ise sahneye çıktıklarında salondan en yoğun alkışı aldı.

Programa Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Mehmet Selçuk, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Çizmecioğlu, Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cengiz Sarıca, Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen, Denizli Valiliği Sivil Toplum İşleri Müdürü İbrahim Kasal ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve mahalle muhtarı katıldı. Protokol üyeleri ve vatandaşların yoğun katılım gösterdi. Kursiyerlerin özenle hazırladığı eserler gösteri boyunca büyük beğeni alarak ayakta alkışlandı.

Açılış konuşmasını yapan Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cengiz Sarıca, "Her büyük eser küçük ama kararlı bir ilk adımla başlar. Bugün izlediğimiz her kıyafet, o ilk teğelin (ilk dikişin) sabır ve estetikle buluşmasının eseridir" dedi. Sarıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir" sözünü hatırlatarak, bu tür etkinliklerin kadınların üretim gücünün en güzel kanıtı olduğunu vurguladı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Pamukkale'de el emeği elbiseler görücüye çıktı - Son Dakika

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