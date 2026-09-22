Patnos\'ta İlköğretim Haftası Sütlüpınar İlkokulu\'ndaki etkinliklerle kutlandı

Patnos'ta İlköğretim Haftası, düzenlenen tören ve etkinliklerle coşku içerisinde kutlandı.

İlköğretim Haftası kutlamaları kapsamında ilk olarak Patnos Hükümet Konağı önünde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından kutlama programı Patnos Sütlüpınar İlkokulu'nda devam etti.

Programa Patnos İlçe Emniyet Müdürü Hakan Sarak, Patnos Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz, Patnos Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman Laçin, Patnos Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Çarboğa, okul müdürleri, öğretmenler, veliler, STK temsilcileri ve kamu kurumlarının müdürleri katıldı.

Sütlüpınar İlkokulu'nda gerçekleştirilen programda öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler ve etkinlikler sunulurken, İlköğretim Haftası'nın anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Programda konuşan Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını diledi. Zorlu, eğitimin bir ülkenin geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biri olduğunu belirterek, çocukların çağın gereklerine uygun, donanımlı, özgüvenli ve milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesi için eğitim camiası olarak çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Zorlu, öğretmenlerin büyük bir özveriyle görev yaptığını belirterek, velilerin desteğiyle birlikte öğrencilerin başarısını artırmak ve Patnos'ta eğitim kalitesini daha ileri seviyelere taşımak için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla düzenlenen İlköğretim Haftası programı, öğrencilerin hazırladığı etkinliklerin ardından sona erdi.