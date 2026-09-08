Patnos'ta okullar yenileniyor, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zorlu çalışmaları denetliyor - Son Dakika
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Patnos'ta okullar yenileniyor, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zorlu çalışmaları denetliyor

Patnos\'ta okullar yenileniyor, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zorlu çalışmaları denetliyor
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde okullarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sürüyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, öğrencilerin güvenli ve modern ortamlarda eğitim alması için mesai gözetmeksizin sahadaki yerini koruyor. Okullar, yeni döneme pırıl pırıl hazırlanıyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde okullarda başlatılan bakım, onarım ve yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Öğrencilerin daha güvenli, sağlıklı ve modern ortamlarda eğitim alabilmesi amacıyla yürütülen hummalı çalışmalarda, ilçe genelindeki eğitim kurumları adeta baştan aşağı yenileniyor. Sürecin başından bu yana çalışmaları bizzat yerinde takip eden Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, okulların yeni döneme eksiksiz girmesi için mesai mefhumu gözetmeksizin sahadaki yerini koruyor. Boya badana işlerinden fiziki altyapı eksikliklerine, çevre düzenlemelerinden güvenlik önlemlerine kadar her detayla tek tek ilgilenen Zorlu, çocukların daha nezih bir çevrede ders başı yapması için yoğun çaba harcıyor.

"Geleceğimizin Teminatı Evlatlarımız İçin Sahadayız"

Yapılan fiziki iyileştirmelerin öncelikli amacının öğrencilerin güvenliği ve huzuru olduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, eğitim kalitesini artırmaya yönelik her adımı kararlılıkla attıklarını vurguladı. Okulların yeni döneme kapılarını pırıl pırıl açacağını ifade eden Zorlu, yürütülen çalışmaların başarıyla tamamlanması için tüm ekibiyle birlikte sahada olmaya devam ediyor.

Geniş kapsamlı yenileme hamlesinin ardından Patnos'taki sınıflar, yeni eğitim döneminde öğrencilerini ağırlamaya hazır hale getiriliyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eğitim, Patnos, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Patnos'ta okullar yenileniyor, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zorlu çalışmaları denetliyor - Son Dakika

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