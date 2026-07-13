Bilecik'te Geleneksel Yıl Sonu Eğitim Şenliği ve Eğitim Spor Festivali - Son Dakika
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Bilecik'te Geleneksel Yıl Sonu Eğitim Şenliği ve Eğitim Spor Festivali

Bilecik\'te Geleneksel Yıl Sonu Eğitim Şenliği ve Eğitim Spor Festivali
13.07.2026 09:41  Güncelleme: 09:43
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen 5. Geleneksel Yıl Sonu Eğitim Şenliği ve Eğitim Spor Festivali'nde öğrencilerin yıl boyu hazırladığı proje, sergi ve etkinlikler büyük ilgi gördü.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Geleneksel Yıl Sonu Eğitim Şenliği ve Eğitim Spor Festivali gerçekleştirildi.

Pazaryeri ilçesinde Kaymakamlık, Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Geleneksel Yıl Sonu Eğitim Şenliği ve Eğitim Spor Festivali yoğun katılımla gerçekleştirildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda düzenlenen festivalde, ilçedeki okulların yıl boyunca akademik, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda gerçekleştirdiği çalışmalar vatandaşlarla buluştu. Öğrenciler tarafından hazırlanan proje, sergi ve çeşitli etkinlikler ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Festival kapsamında öğrenciler yeteneklerini sergileme fırsatı bulurken, okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesine ve öğrencilerin aidiyet ile sorumluluk duygularının geliştirilmesine katkı sağlandı. Eğitimden spora, sanattan kültürel faaliyetlere kadar birçok alanda gerçekleştirilen etkinlikler festivale renk kattı. Programa Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, ilçe protokolü, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Eğitimden spora, sanattan kültürel faaliyetlere uzanan birbirinden renkli etkinliklerin yer aldığı festival, öğrencilerimizin yıl boyunca ortaya koyduğu emekleri taçlandırırken, katılımcılara da unutulmaz anlar yaşattı" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Bilecik'te Geleneksel Yıl Sonu Eğitim Şenliği ve Eğitim Spor Festivali - Son Dakika

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