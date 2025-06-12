Doğuş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkut Altındağ, Bilim Gündemi programında akreditasyonun yükseköğretimdeki yeri ve gelecek planlamaları üzerine çarpıcı bilgiler verdi. Akademik kalitenin ulusal ve uluslararası düzeyde belgelenmesi açısından bu sürecin önemine dikkat çekti.
Prof. Dr. Erkut Altındağ, akreditasyonun üniversiteler açısından sadece bir belge değil, aynı zamanda eğitim kalitesinin somut göstergesi olduğunu ifade etti: "Akreditasyon, yükseköğretimde kalitenin kanıtıdır." Ulusal ve uluslararası birçok kurumun bu süreci denetlediğini söyleyen Altındağ, 2027 itibarıyla akreditasyonun üniversiteler için yasal olarak da zorunlu hale geleceğini belirtti.
Üniversitelerin personel yetersizliği gibi yapısal problemlerle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Altındağ, bu durumun akreditasyon süreçlerini olumsuz etkileyebileceğini belirtti. "YÖK, akreditasyon zorunluluğunu 2027'den bir yıl erteleyebilir" diyerek sürecin esneklik gösterebileceğini ifade etti. Aynı zamanda ailelerin de bu belgelendirme sürecine olan ilgisinin her geçen gün arttığını sözlerine ekledi.
Akreditasyonun sadece iç kaliteyi değil, aynı zamanda üniversitenin dışarıdan görünürlüğünü de etkilediğini söyleyen Altındağ, "Akreditasyon, uluslararası öğrenci sayısını da etkiliyor" dedi. Öğrencilere de önemli bir uyarıda bulundu: "Üniversiteleri mutlaka yerinde ziyaret edin." Bu sürecin sadece belgelerle değil, kampüs kültürü ve eğitim ortamıyla da değerlendirileceğini vurguladı.
Son Dakika › Eğitim › Prof. Dr. Erkut Altındağ: Akreditasyon yükseköğretimde kalitenin en net göstergesidir - Son Dakika
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