Proje Motivasyon Atölyesi Gerçekleşti

06.05.2026 02:22
Anadolu Üniversitesi'nde proje geliştirme atölyesi, akademisyenlere önemli bilgiler sundu.

Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Birimi (ARİNKOM TTO) tarafından ANAÇ Ön Kuluçka Merkezi'nde öğretim elemanlarına yönelik "Proje Motivasyon Atölyesi" gerçekleştirildi.

"Proje Nisanı" isimli seri kapsamında gerçekleştirilen bu ikinci etkinlikte proje yazımına dair genel prensipler ve hem ulusal hem de uluslararası proje yazımında dikkat edilmesi gereken kritik noktalar üzerinde duruldu. Atölyenin ilk oturumunda, ARİNKOM TTO Yöneticisi Öğr. Gör. Dr. Rabia Taş tarafından proje yönetimi döngüsü prensipleri çerçevesinde, proje geliştirme süreçlerinde dikkat edilmesi gereken temel unsurlar ele alındı. Taş, başarılı bir proje için ihtiyaç analizi, hedeflerin net tanımlanması, uygun ekip kurulumu, zaman yönetimi ve sürdürülebilirlik gibi kritik başlıklara değinerek, proje yazımında sık karşılaşılan hatalar ve dikkat edilmesi gereken genel şartlar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Atölyenin ikinci oturumunda ise ARİNKOM TTO Projeler Koordinatörü Banu Gültekin tarafından TÜBİTAK başta olmak üzere farklı ulusal destek programları kapsamında proje türleri ve başvuru süreçleri aktarıldı. Gültekin, örnek proje başvuru formları üzerinden ilerleyerek çağrı metinlerinin doğru analiz edilmesi, başvuru sistemlerinin beklentileri ve değerlendirme kriterlerine uygun içerik oluşturulması konularında detaylı bilgiler paylaştı. Ayrıca proje yazım dili, özgün değer oluşturma ve hibe sağlayıcı kurumların önceliklerine uyum gibi konulara da değinildi.

Katılımcıların aktif katılımıyla gerçekleştirilen atölye, akademisyenlerin proje geliştirme kapasitelerinin artırılması ve ulusal destek programlarına başvuru süreçlerinde yetkinlik kazanmalarına katkı sağlamayı hedefledi. Proje Nisanı serisinin bir sonraki etkinliği "Sosyal Bilimlerde Fikri Haklar Mümkündür" teması gerçekleştirilecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

