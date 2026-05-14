Rekabet Hukuku Zirvesi Eskişehir\'de Yapıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Anadolu Üniversitesi ve Rekabet Kurumu paydaşlığında gerçekleştirilen "Rekabet Hukuku Eskişehir Zirvesi", yoğun katılımla Anadolu Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Eskişehir Adli Yargı Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Eskişehir Barosu Başkanı Av. Barış Günaydın da katıldı.

Zirvede yapay zeka ve dijital piyasalar, sürdürülebilirlik eksenli rekabet hukuku uygulamaları, fikri mülkiyet uyuşmazlıkları ve tahkim süreçleri gibi güncel konular akademik ve uygulama perspektifinden değerlendirildi. Ayrıca etkinlik kapsamında kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeye yönelik iş birliği protokolü de imzalandı. Rekabet hukukunun güncel gelişmelerinin ele alındığı etkinlik, akademi ile uygulama dünyasını bir araya getiren önemli bir platform oldu.

