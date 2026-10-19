Rektör Akpolat, TÖTM\'ün yeni başhekim yardımcılarını makamında kabul etti

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM) Başhekimi Prof. Dr. Erol Karaaslan ile yeni başhekim yardımcısı olarak atanan Doç. Dr. Mehmet Tan ve Dr. Öğr. Üyesi Sezgin Zontul, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette başhekim yardımcıları Prof. Dr. Leyla Karaca, Prof. Dr. Fatih Sümer ve Prof. Dr. Mehmet Tekin ile önceki başhekim yardımcıları Doç. Dr. Ahmet Adıgüzel ve Dr. Öğr. Üyesi Hacı Bayram Berktaş da yer aldı. Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, yeni görevlerine atanan Doç. Dr. Mehmet Tan ve Dr. Öğr. Üyesi Sezgin Zontul'a hayırlı olsun temennilerinde bulunarak, görevlerinde başarılar diledi.