Rektör Akpolat, TÖTM'ün yeni başhekim yardımcılarını makamında kabul etti - Son Dakika
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Rektör Akpolat, TÖTM'ün yeni başhekim yardımcılarını makamında kabul etti

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Rektör Akpolat, TÖTM\'ün yeni başhekim yardımcılarını makamında kabul etti
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TÖTM Başhekimi Prof. Dr. Erol Karaaslan ve yeni atanan başhekim yardımcıları Doç. Dr. Mehmet Tan ile Dr. Öğr. Üyesi Sezgin Zontul, Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat'ı makamında ziyaret etti. Rektör Akpolat ziyarette yeni yardımcılara başarı diledi.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM) Başhekimi Prof. Dr. Erol Karaaslan ile yeni başhekim yardımcısı olarak atanan Doç. Dr. Mehmet Tan ve Dr. Öğr. Üyesi Sezgin Zontul, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette başhekim yardımcıları Prof. Dr. Leyla Karaca, Prof. Dr. Fatih Sümer ve Prof. Dr. Mehmet Tekin ile önceki başhekim yardımcıları Doç. Dr. Ahmet Adıgüzel ve Dr. Öğr. Üyesi Hacı Bayram Berktaş da yer aldı. Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, yeni görevlerine atanan Doç. Dr. Mehmet Tan ve Dr. Öğr. Üyesi Sezgin Zontul'a hayırlı olsun temennilerinde bulunarak, görevlerinde başarılar diledi.

Kaynak: İHA
Mehmet TanRektörSağlıkGüncelEğitimSon Dakika

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