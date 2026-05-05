Rektör Aydın "Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Tanıtım Programı"na katıldı
05.05.2026 20:45
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Aile ve Nüfus On Yılı (2026-2035) Vizyon Tanıtım Programı"na katıldı.

Rektör Aydın, programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi olarak iştirak etti. Programda 2025 Aile Yılı ile başlatılan toplumsal bilinçlenme sürecinin daha ileri bir aşamaya taşınması hedeflenirken, Türkiye'nin geleceğinin güçlü aile yapısı temelinde şekillendirilmesine yönelik kapsamlı bir vizyon ortaya konuldu. Bu kapsamda aile kurumunun güçlendirilmesi ve nüfus politikalarının sürdürülebilir bir perspektifle ele alınması amaçlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan vizyon doğrultusunda aile kurumunun ve nesillerin korunması, evlilik müessesesinin teşvik edilmesi, doğurganlık hızının artırılması, gençlerin nitelikli şekilde yetiştirilmesi, yaşlı refahının güçlendirilmesi ile kırsalın yerinde kalkınması ve nüfusun dengeli dağılımı gibi başlıklarda beş stratejik öncelik belirlendi. Bu önceliklerin Türkiye'nin uzun vadeli sosyal ve demografik politikalarına yön verecek temel çerçeveyi oluşturacağı vurgulandı.

Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın, programa ilişkin değerlendirmesinde aile ve nüfus odaklı bu üst politika belgesinin hem akademik hem de toplumsal açıdan büyük önem taşıdığını belirterek, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak aile ve nüfus eksenli bu vizyonun güçlü takipçilerinden biri olacağız. Üniversitemizin sahip olduğu bilimsel birikim ve araştırma kapasitesiyle aile yapımızı güçlendirmeye yönelik bu stratejik sürece katkı sunmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Rektör Aydın, "Aile ve Nüfus On Yılı (2026-2035) Vizyon Belgesi"nin ülke adına hayırlı olmasını temenni etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

