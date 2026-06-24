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Renkli Okul Projesiyle Mutluluk

Renkli Okul Projesiyle Mutluluk
24.06.2026 10:40
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Siverek'teki üniversite öğrencileri, köy okulunu renklendirerek çocukların hayallerini gerçekleştirdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Harran Üniversitesi Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri, gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projesiyle köy okulundaki çocukların hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Öğrencilerin "Renkli bir okulda okumak istiyoruz" talebi üzerine harekete geçen üniversiteliler, Sumaklı Köyü İlkokulu'nu baştan sona renklendirdi.

Harran Üniversitesi Siverek Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Hasan Bardakçı öncülüğünde yürütülen proje kapsamında gönüllü üniversite öğrencileri, daha önce ziyaret ettikleri Sumaklı Köyü İlkokulu'na yeniden giderek okulun duvarlarını boyadı.

Sınıflar, koridorlar ve okul bahçesi rengarenk görüntülere kavuşurken, öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansıdı. Yapılan çalışmalarla okulun fiziki görünümü tamamen değişirken, çocuklar da hayalini kurdukları eğitim ortamına kavuştu.

Projenin öncüsü Doç. Dr. Hasan Bardakçı, üniversitelerin yalnızca eğitim veren kurumlar olmadığını, aynı zamanda topluma dokunan ve sosyal sorumluluk üstlenen yapılar olması gerektiğini belirtti.

Bardakçı, "Daha önce gerçekleştirdiğimiz ziyarette çocuklarımızın bizden tek isteği renkli ve daha neşeli bir okul ortamıydı. Biz de öğrencilerimizle birlikte bu isteği yerine getirmek için harekete geçtik. Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluk, yaptığımız çalışmanın en büyük karşılığı oldu. Üniversite öğrencilerimizin gösterdiği duyarlılık da ayrıca takdire şayandır" dedi.

Projeye gönüllü olarak katılan üniversite öğrencileri ise çocukların hayallerine ortak olmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti.

Gün boyu süren çalışmaların ardından yeni görünümüne kavuşan okul hem öğrenciler hem de köy sakinleri tarafından büyük beğeni topladı. Çocuklar, kendileri için emek veren üniversite öğrencilerine teşekkür ederek unutamayacakları bir gün yaşadıklarını söyledi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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