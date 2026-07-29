Şahin, Gazi Şehrin 2026 YKS ve LGS şampiyonlarıyla buluştu

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2026 YKS ve LGS'de dereceye giren öğrencilerle bir araya geldi.

"Eğitim Şehri Gaziantep" hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği iş birliğinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tam puan alan 11 öğrenci ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) alanlarında tüm soruları doğru yanıtlayan 14 öğrenciyi ödüllendirdi. Mutfak Sanatları Merkezi'nde (MSM) düzenlenen programda başarılı öğrencilerle bir araya gelen Başkan Fatma Şahin ve Vali Kemal Çeber, öğrencileri ve ailelerini tek tek tebrik etti. Başarılı öğrencilere tam altın ve bisiklet hediye edildi.

"Bu şehrin yetiştirdiği güç sizsiniz"

Programda öğrencilere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gelişimde erdemin ve vicdanın önemine vurgu yaparak, "Bir annenin babanın en güzel eseri yavruları. Onlara anamızla babamıza bu fedakarlıktan için bu gayretleri için verdikleri çaba için nenemize dedemize duaları için çok teşekkür ediyoruz. Küçük bir dokunuş doğru bir model bizi bu noktaya getirdi. Günün sonunda bu şehrin mutlu ve huzurlu olmasını istiyoruz. Artık yeni bir dünya düzeni var. Bu yeni dünya düzeninde ne kadar petrolün, ne kadar altının, ne kadar mali gücün var dönemi bitti. Artık akıl dünyası var. Bu şehrin yetiştirdiği güç sizsiniz. Beşeri sermaye ve yetiştirdiğin insan ile o kadar güçlüsün. Siz o kadar bilmelisiniz ki ben size bakınca küresel ısınmayı önlemiş, sosyal adaleti, sosyal barışı getirmiş, savaşları durdurmuş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta barış, dünyada barış' hedefini gerçekleştirmiş gençler olarak görüyorum. Ben bu başarılı gençlere bakınca bizim alim aydınlık yüzümüzü görüyorum" dedi.

"Bundan sonra da her aşamada öğrencilerimizin yanındayız"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından dereceye giren öğrencileri Başkan Fatma Şahin ile birlikte ziyaret ettiklerini belirterek, "Başarılı öğrencilerimizin her biri son derece bilinçliydi. Her biri son derece ne yaptığını bilen ve kendisinden sonra gelecek olanlara örnek olabilecek gençlerle tanıştık. Gazi Şehir'e de Gaziantep'imize de bu yakışır. 'Bizim de hedeflediğimiz, planladığımız ilimiz için de ülkemiz için de öngördüğümüz ve arzu ettiğimiz gençlik' diyerek bir kez daha ümitlendim. Bundan sonra da biz her bir aşamada öğrencilerimizin yanındayız. Yapacağımız yönlendirmelerle, yardımlarla Gaziantep'te de Gaziantep'in dışında da eğitiminize devam edeceğiniz yerlerde de sizin yanınızdayız, destekçiniziz, arkanızdayız. Hem liselere geçiş sınavında hem de üniversitelere geçiş sınavında bir kez daha yüzümüzü ağarttınız bizi gururlandırdınız" ifadelerine yer verdi.

Temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Şırnak Vali Yardımcısı İdil Özdemir Doğan da öğrencileri tebrik ederek, "Erdemli birey olarak da gelişeceğiz. Seçtiğiniz mesleği gerçekten güzelce seçin ve bunun için çalışın. Vatanımıza hizmet etmek için çalışın. Çok çalıştım ben de aynı şekilde. Bunun yanı sıra kendimi geliştirmeye, kitap okumayı hiç ihmal etmedim" şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı ise eğitimde tüm kurumların ortak hedef doğrultusunda iş birliği içinde çalıştığını belirterek, "İnandık, çalıştık ve başardık diyorum. Öğrencilerimiz azmin, sebatın, gayretin, emeğin karşılığını evlatlarımız bu şekilde aldılar" diye konuştu.

Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Tiryakioğlu ile Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Güneş de öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.