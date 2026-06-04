Sakarya MYO 50. Yılını Kutladı - Son Dakika
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Sakarya MYO 50. Yılını Kutladı

Sakarya MYO 50. Yılını Kutladı
04.06.2026 12:29
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde MYO'nun 50. yılı video ile kutlandı, Kılıç konuştu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin birimlerinden olan Meslek Yüksek Okulu'nun 50. yıl dönümü, hazırlanan video ile kutlandı. Programda konuşan Müdür Doç Dr. Recep Kılıç, "On binlerce gencimizin hayatına dokunduk, onlarla birlikte büyüdük" dedi.

1976 yılında Milli Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerine başlayan Sakarya MYO, 1982 yılında 41 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Hakkında Kararname ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Sakarya Mühendislik Fakültesi'ne bağlandı. 1992 yılında Sakarya Üniversitesi (SAÜ) bünyesine alınan okul, 2018 yılında SUBÜ'ye bağlı bir akademik birim haline getirildi. Sakarya MYO, 16 farklı programda faaliyetlerine devam ediyor. Sakarya MYO'nun 50. yılı, hazırlanan bir video ile düzenlenen programda kutlandı.

"50 yıl dile kolay"

Sakarya MYO 50. yılı, hazırlanan bir video ile kutlanırken, Müdür Doç Dr. Recep Kılıç'ın konuşmasına da yer verildi. Yarım asırlık eğitim serüveninde on binlerce kişinin hayatına dokunduklarını belirten Kılıç, "50 yıl, dile kolay; on binlerce gencimizin hayatına dokunduk, onlarla birlikte büyüdük. Bugün mezunlarımız, memleketin dört bir yanında, sanayiden kamuya kadar her alanda 'nitelikli insan' olmanın hakkını vererek bizi gururlandırıyor. Sakarya MYO bir okul olmanın ötesinde biz akademisyenler için de bir gelişim merkezi, bir yuva oldu. Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık'ın vizyonuyla hayata geçen "+1 Uygulamalı Eğitim Modelimiz" sayesinde öğrencilerimizi daha mezun olmadan iş dünyasıyla buluşturuyor, bilgiyi beceriyle bütünleştiriyoruz" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Sakarya MYO 50. Yılını Kutladı - Son Dakika

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