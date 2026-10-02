Sakarya Sapanca'da MEDİK 2026, mesleki eğitimde dönüşümü 38 bildiriyle ele alıyor - Son Dakika
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Sakarya Sapanca'da MEDİK 2026, mesleki eğitimde dönüşümü 38 bildiriyle ele alıyor

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Sakarya Sapanca\'da MEDİK 2026, mesleki eğitimde dönüşümü 38 bildiriyle ele alıyor
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Sakarya Sapanca'da SUBÜ ve MEDEK iş birliğiyle düzenlenen MEDİK 2026, mesleki eğitimin dijitalleşme, yapay zeka ve sürdürülebilirlik eksenindeki dönüşümünü ele almak üzere başladı. 2-3 Ekim'de sürecek konferansta 38 bildiri sunulacak.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen "Mesleki Eğitimde Dönüşüm ve İnovasyon Konferansı (MEDİK 2026)" başladı. 38 bildirinin sunulacağı konferansta, dijitalleşme, yapay zeka ve sürdürülebilirlik konuları ele alınıyor.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK) iş birliğinde düzenlenen "Mesleki Eğitimde Dönüşüm ve İnovasyon Konferansı (MEDİK 2026)" başladı. Akademisyenler ile iş dünyası temsilcilerini bir araya getiren ve 2-3 Ekim tarihlerinde sürecek olan konferansta; mesleki eğitimin dijitalleşme, yapay zeka ve sürdürülebilirlik ekseninde yaşadığı dönüşüm disiplinler arası bir bakış açısıyla ele alınıyor.

Öğrencilere gelecek planlamalarında yol göstermeyi de hedefleyen organizasyonda; "Yapay Zeka ve Geleceğin İş Dünyası", "Mesleki Eğitimde İnovatif Fikirler" ile "Yapay Zeka, Etik, Güven ve Yaşam Boyu Öğrenme" ana temaları işleniyor. Toplam 38 bildirinin sunulacağı konferansta, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Öztemel de davetli konuşmacı olarak yer alıyor.

"Mezunu işi hangi yeterlilikle yapabildiğiyle değerlendirmeliyiz"

Konferansın açılış oturumunda "Mesleki ve Teknik Eğitimde Güncel Gelişmeler" başlıklı bir sunum gerçekleştiren SUBÜ Rektörü ve Konferans Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, bilgiye erişimin kolaylaştığı bir çağda eğitimin niteliğinin değiştiğini vurguladı. Dünya Ekonomik Forumu raporlarına atıfta bulunan Sarıbıyık, "Dijital dönüşüm, yapay zeka ve yeşil dönüşüm üretim süreçlerini ve karar mekanizmalarını yeniden şekillendiriyor. Bilgiye erişimin son derece kolaylaştığı bir çağda eğitimde temel soru 'Ne biliyorsun?' sorusundan 'Ne yapabiliyorsun?' sorusuna doğru ilerliyor. Mezunun niteliğini artık derslerin yanı sıra gerçek bir işi hangi yeterlilikle yapabildiğiyle değerlendirmeliyiz. Teknolojiyi tek başına öne çıkarmak yeterli olmuyor. Asıl mesele onu insan yetkinliği ve ahlaki sorumlulukla birleştirebilmektir" dedi.

"Teori ile uygulamayı birbirinden koparmamalıyız"

Mesleki eğitim ile iş dünyası arasındaki entegrasyonun zorunluluk olduğunu ifade eden Rektör Sarıbıyık, "+1 Eğitim Modelimizle öğrencilerimiz bir dönem boyunca işletmelerde tam zamanlı olarak sorumluluk üstleniyor. Bu modelin yalnızca bir staj olmadığını, araştırmaya ve inovasyona nasıl dönüştüğünü Optimak STU ile yürüttüğümüz iş birliğinde gördük. +1 Eğitim Modeli ile başlayan bu süreç, doktora düzeyinde bir TÜBİTAK projesine evrilmiş ve ağır yük taşımacılığına yönelik yeni nesil bir robot taşıyıcı geliştirilmiştir. Teori ile uygulamayı birbirinden koparmadan; kalite güvencesi, etik değerler ve iş birliği ekseninde hareket ettiğimizde mesleki eğitim ülkemizin kalkınmasında gerçek bir güce dönüşecektir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Yapay ZekaTeknolojiSapancaSakaryaEğitimSon Dakika

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