Saldırıda kapatılan Ayser Çalık Ortaokulu yeni dönemde Milli Eğitim Müdürlüğü oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Saldırıda kapatılan Ayser Çalık Ortaokulu yeni dönemde Milli Eğitim Müdürlüğü oldu

Saldırıda kapatılan Ayser Çalık Ortaokulu yeni dönemde Milli Eğitim Müdürlüğü oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da 9 öğrenci ile bir öğretmenin hayatını kaybettiği saldırının ardından kapatılan Ayser Çalık Ortaokulu, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde boş kaldı. Edinilen bilgiye göre okul, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılacak.

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da yaşanan okul saldırısında 9 öğrenci ile 1 öğretmenin hayatını kaybetmesinin ardından eğitim öğretime kapatılan Ayser Çalık Ortaokulu, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde sessiz kaldı.

Kahramanmaraş'ta 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ders zili bugün çaldı. Kent genelindeki okullarda öğrenciler ders başı yaparken, Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nun önü ise sessiz kaldı. 15 Nisan'da okulda yaşanan silahlı saldırıda 9 öğrenci ile matematik öğretmeni Ayla Kara hayatını kaybetmiş, 17 kişi de yaralanmıştı. Saldırının ardından eğitim öğretime kapatılan okulun, yeni eğitim döneminde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılacağı öğrenildi. Saldırının yaşandığı okulun önünde bugün öğrencilerin oluşturduğu kalabalık ve çocuk sesleri yerine sessizlik hakim oldu. Daha önce öğrencilerin cıvıltıları yankılanan okul çevresi, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde boş kaldı.

"Bu okulun böyle kalması üzücü bir durum"

Haydarbey Mahalle Muhtarı Ökkeş Özen, "Bu vahim olay keşke olmasaydı. Böyle bir olayın olacağı en son okuldu ama olacağa çare yok. Benim çocuklarım da burada okudu. Çocuklarımızla içli dışlıydık okulla muhtarlığımızın yakın olması nedeniyle. Olay anında da burada olduğum için zor günler ve zor zamanlar geçirdik. Bu okulun böyle kalması üzücü bir durum. Okullar açıldı böyle mi olacaktı. Yan tarafta Ali Galip Çalık Lisesi var ve Ayser Çalık Ortaokulu edindiğim bilgiye göre Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olacak. Okul boşaltıldı ve taşınmasını görmek istemedim" dedi.

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Onikişubat, Güvenlik, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Saldırıda kapatılan Ayser Çalık Ortaokulu yeni dönemde Milli Eğitim Müdürlüğü oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da korkunç kaza Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı İstanbul'da korkunç kaza! Lüks otomobil hurdaya döndü, sürücü ağır yaralı
Kumluca’daki orman yangınında zeytin bahçesi sahibi tutuklandı Kumluca'daki orman yangınında zeytin bahçesi sahibi tutuklandı
Arnavutköy’de orman yangını Helikopterlerle havadan müdahale ediliyor Arnavutköy'de orman yangını! Helikopterlerle havadan müdahale ediliyor
Fabrikada elektrik faciası Akıma kapılan 24 yaşındaki genç işçi feci şekilde can verdi Fabrikada elektrik faciası! Akıma kapılan 24 yaşındaki genç işçi feci şekilde can verdi
Alman bakandan Türkiye itirafı: Güvenilir ticaret ortağı Alman bakandan Türkiye itirafı: Güvenilir ticaret ortağı
Marmara’da batan gemideki 10 mürettebatı arama çalışmaları 12. gününde Marmara'da batan gemideki 10 mürettebatı arama çalışmaları 12. gününde

11:42
Arda Güler ile Vinicius’a olaylı kıyas Sadeliğin zarafeti ile bayağılığın çirkinliği
Arda Güler ile Vinicius'a olaylı kıyas! Sadeliğin zarafeti ile bayağılığın çirkinliği
11:28
Verdikleri poz bomba Filenin Sultanları’na yabancı damat mı geliyor
Verdikleri poz bomba! Filenin Sultanları'na yabancı damat mı geliyor?
11:19
Kayıp Büşra bebek satıldı mı Anne başka, baba başka konuştu
Kayıp Büşra bebek satıldı mı? Anne başka, baba başka konuştu
11:15
Kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı İşte en çok merak edilen 15 soru
Kiralık sosyal konut projesinde başvurular başladı! İşte en çok merak edilen 15 soru
10:42
AK Parti’nin kalesi Konya’da Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş
AK Parti'nin kalesi Konya'da Yeni Partili milletvekillerine soğuk duş
10:12
Kurtlar Vadisi’nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır
Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 11:51:52. #7.13#
SON DAKİKA: Saldırıda kapatılan Ayser Çalık Ortaokulu yeni dönemde Milli Eğitim Müdürlüğü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement