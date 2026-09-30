Salihli'de 4 Ekim KPSS Ön Lisans sınavının güvenliği için toplantı düzenlendi - Son Dakika
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Salihli'de 4 Ekim KPSS Ön Lisans sınavının güvenliği için toplantı düzenlendi

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Salihli\'de 4 Ekim KPSS Ön Lisans sınavının güvenliği için toplantı düzenlendi
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Salihli'de 4 Ekim 2026'da yapılacak KPSS Ön Lisans sınavı için koordinasyon toplantısı düzenlendi. Kaymakam Güldoğan başkanlığındaki toplantıda güvenlik tedbirleri görüşüldü, sınavın huzurlu geçmesi için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, ÖSYM tarafından 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek 2026- KPSS Ön Lisans sınavının huzur ve güven ortamında tamamlanması amacıyla Sınav Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, sınav öncesi, sınav günü ve sonrasında alınacak güvenlik tedbirleri ele alındı.

Toplantıda, sınavın sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon kapsamında yürütülecek çalışmalar değerlendirilirken, sınav sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar da görüşüldü.

Kaymakam Güldoğan, 4 Ekim Pazar günü yapılacak KPSS Ön Lisans sınavının güvenli ve huzurlu bir ortamda tamamlanması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını belirtti.

Kaynak: İHA
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