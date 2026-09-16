Salihli'de polis okul servislerini denetledi, sürücülere kurallar anlatıldı - Son Dakika
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Salihli'de polis okul servislerini denetledi, sürücülere kurallar anlatıldı

Salihli\'de polis okul servislerini denetledi, sürücülere kurallar anlatıldı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla okul servislerinde öğrenci güvenliği için denetim yaptı. Denetimlerde servis araçlarının belgeleri kontrol edilirken sürücülere trafik kuralları ve ilgili mevzuat hakkında bilgilendirme yapıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul servislerinde öğrenci güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim gerçekleştirdi. Servis araçları tek tek kontrol edilirken, sürücülere trafik kuralları ve ilgili mevzuat hakkında bilgilendirme yapıldı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, öğrencilerin okula güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak amacıyla okul servislerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. İlçenin farklı noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde servis araçlarının belgeleri kontrol edildi. Ekipler, araç ve sürücülerin ilgili yönetmelik ve mevzuatlara uygunluğu konusunda incelemelerde bulundu. Denetim sırasında servis şoförlerine öğrencilerin güvenli taşınması, trafik kurallarına uyulması ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul servislerine yönelik denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Salihli, Manisa, Eğitim, Trafik, Polis, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Salihli'de polis okul servislerini denetledi, sürücülere kurallar anlatıldı - Son Dakika

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