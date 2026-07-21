Salihli'de Yeni Okul İnşaatları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
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Salihli'de Yeni Okul İnşaatları Hızla Devam Ediyor

Salihli\'de Yeni Okul İnşaatları Hızla Devam Ediyor
21.07.2026 14:45
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Fahriye Hanım ve Alparslan İlkokulları'nın yapımı sürerken, eğitim kalitesi artırılacak.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Yık-Yap Projesi kapsamında yapımı devam eden 32 sınıflı Fahriye Hanım İlkokulu ile 24 sınıflı Alparslan İlkokulu'nun kısa sürede tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunulması hedefleniyor.

Salihli'de eğitim yatırımları kapsamında hayata geçirilen Yık-Yap Projesi çerçevesinde inşa edilen 32 sınıflı Fahriye Hanım İlkokulu ile 24 sınıflı Alparslan İlkokulu'nda çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, yapımı süren okul binalarında incelemelerde bulunarak yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Ali Güldoğan, öğrencilerin daha güvenli, modern ve nitelikli eğitim ortamlarında öğrenim görmelerini hedeflediklerini belirtti. Güldoğan, ilçenin eğitim altyapısına önemli katkı sağlayacak Fahriye Hanım İlkokulu ile Alparslan İlkokulu'nun planlanan takvim doğrultusunda en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılmasının amaçlandığını ifade etti.

Çocukların çağın ihtiyaçlarına uygun eğitim yuvalarında öğrenim görmesi için eğitim yatırımlarını yakından takip ettiklerini vurgulayan Kaymakam Güldoğan, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederek kolaylıklar diledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Salihli, Eğitim, Manisa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Salihli'de Yeni Okul İnşaatları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika

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