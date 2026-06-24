Samsun'da 62 öğrenci hafızlık icazeti aldı - Son Dakika
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Samsun'da 62 öğrenci hafızlık icazeti aldı

Samsun\'da 62 öğrenci hafızlık icazeti aldı
24.06.2026 17:07  Güncelleme: 17:09
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Samsun'da hafızlık eğitimlerini tamamlayan 62 öğrenci için düzenlenen icazet merasiminde konuşan Vali Orhan Tavlı, hafızlığın önemine vurgu yaptı.

Samsun'da hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 62 öğrenci için icazet merasimi düzenlendi.

Programa Samsun Valisi Orhan Tavlı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Hafız Osman Şahin, Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, İl Müftüsü Seyfullah Çakır ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Canik İlçe Müftülüğüne bağlı Pınarbaşı Yatılı Kız Kur'an Kursu, Merkez Erkek Yatılı Kur'an Kursu, Canik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Hafızlık Ortaokul Bölümü ve Canik İmam Hatip Ortaokulu'nda hafızlık eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, düzenlenen törenle icazetlerini aldı.

Törende konuşan Vali Orhan Tavlı, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık mertebesine ulaşan öğrencileri tebrik etti. Hafızlığın İslam'daki önemine dikkat çeken Tavlı, Kur'an-ı Kerim'i sabır ve azimle öğrenen gençlerin manevi mirasın taşıyıcıları olduğunu belirtti.

Vali Tavlı, "Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i sabır ve azimle gönüllerine nakşeden 62 kıymetli hafızımızın icazet merasiminde sizlerle birlikte olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Asırlardır İslam'ın sancaktarlığını yapan aziz milletimiz, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz'in 'Sizin en hayırlınız, Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir' Hadis-i Şerif'ini kendisine şiar edinerek, kalplere şifa olan Kur'an-ı Kerim'i her daim anlama ve hayat rehberi edinme gayretiyle nice güzel hizmetler yapmıştır. Kur'an-ı Kerim'i ayet ayet zihinlerine nakşederek bugün burada icazetlerini alacak olan gözümüzün nuru sevgili evlatlarımız da yüce kitabımızı sadece ezberlemekle kalmamış; can taşıyan Kur'an haline gelmişlerdir. Hepsi, asırlar ötesinden süzülüp gelen manevi mirasımızın sönmeyecek meşaleleri, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ahlaki ve manevi kaleleri olacaklardır inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle, dünyada ulaşılabilecek en yüce mertebelerden birisi olan hafızlık mertebesine erişmek için azimle gayret gösteren ve icazet alan tüm evlatlarımızı can-ı gönülden tebrik ediyor, Kur'an'ın bereketiyle dolu hayırlı ve uzun ömürler diliyorum. Cenab-ı Allah'ım hafızlığınızı mübarek eylesin. Aynı şekilde, hafızlık eğitimi sürecini evlatlarımızla birlikte fedakarlık ve sabırla tamamlayan anne-babalarını da ayrıca tebrik ediyor, yetişmelerinde emeği geçen çok kıymetli din görevlilerine, Diyanet İşleri Teşkilatımızın çok saygıdeğer mensuplarına, öğreticilerine şükranlarımı ve teşekkürlerimi ifade ediyorum. Cenab-ı Allah'ım hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Program, hafızlık icazet belgelerinin takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Samsun'da 62 öğrenci hafızlık icazeti aldı - Son Dakika

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