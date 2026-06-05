Samsun\'da eğitime 5 milyar liraya yakın yatırım

Samsun'da son üç yılda eğitim alanında gerçekleştirilen yatırımlar kapsamında yaklaşık 5 milyar liralık kaynak kullanılırken, 47 yeni eğitim yapısı ve 585 derslik kente kazandırıldı.

Samsun Valiliği, "19 Mayıs ve İstiklal Şehri" Samsun'da 2023 yılından bu yana eğitim alanında hayata geçirilen yatırımlar ve projelerle okul, öğretmen, öğrenci ve derslik sayılarında önemli artışlar sağlandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, çocukların daha kaliteli eğitim alabilmesi ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun, teknolojiye hakim, bilimsel üretime katkı sunan bireyler olarak yetişmeleri amacıyla Milli Eğitim Bakanlığının destekleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün çalışmalarıyla çok sayıda yatırım ve projenin hayata geçirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre Samsun'da eğitim kurumu sayısı 1 bin 283'ten 1 bin 307'ye yükselirken, öğretmen sayısı 20 bin 663'ten 22 bin 149'a, öğrenci sayısı ise 247 bin 184'ten 249 bin 750'ye çıktı. Okul öncesi eğitimde 154 anaokulu, 1 bin 568 derslik ve 25 binin üzerinde öğrenciye ulaşılırken, ortaöğretimde 211 lise ve açık lise dahil toplam 79 bin 280 öğrenci eğitim görüyor.

Mesleki eğitim alanında da önemli gelişmeler yaşandığı ifade edilen açıklamada, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) sayısının 6'dan 8'e yükseldiği, mesleki eğitim öğrenci sayısının 23 bin 117'den 26 bin 303'e çıktığı ve üretim gelirlerinin yaklaşık 295 milyon liraya ulaştığı kaydedildi.

Özel eğitim hizmetlerinde de kapasitenin artırıldığı belirtilirken, özel eğitim sınıfı sayısının 258'den 640'a, özel eğitim okul sayısının 41'den 53'e yükseldiği bildirildi. Halk eğitim merkezleri ve Olgunlaşma Enstitüsünde ise 36 bin 267 kurs açılarak 593 bin 273 kursiyere ulaşıldığı aktarıldı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretmenlerin yeni müfredat eğitimlerine katılımında yüzde 100 tamamlama oranına ulaşıldığı, iki branşta Öğretmen Akademisi açıldığı ve e-Sınav Merkezi sayısının 3'ten 10'a çıkarıldığı ifade edildi.

5 milyar liraya yakın yatırım

Eğitim altyapısına yönelik yatırımlar kapsamında yaklaşık 4 milyar 968 milyon lira proje bedeliyle 47 yeni eğitim yapısı, 585 derslik ve 75 yatak kapasiteli öğretmenevinin kente kazandırıldığı, ayrıca 112 binada güçlendirme çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Bağımlılıkla mücadele, spor, aile ve bilimsel proje çalışmalarında da önemli faaliyetlerin yürütüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, TÜBİTAK yarışmaları, TEKNOFEST ve Erasmus+ projelerinde elde edilen başarılarla Samsun'un eğitim alanındaki görünürlüğünün artırıldığı vurgulandı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Samsun'umuza eğitim yatırımları başta olmak üzere her alanda yapılan önemli hizmetler için Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Milli Eğitim Bakanımıza, Cumhurbaşkanlığı kabinemizin kıymetli bakanlarına, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımıza, Samsun Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ilçe kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza, muhtarlarımıza ve kıymetli Samsunlu hemşehrilerimize şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi. - SAMSUN