Samsun'da mesleki eğitim-sanayi iş birliği güçleniyor: 486 öğrenciye staj imkanı

22.05.2026 17:14
Samsun'da mesleki eğitim ile sanayi arasındaki iş birliği protokolleri kapsamında öğrenciler firmaları yerinde ziyaret ediyor, 486 öğrenci staj imkanı bulurken 118 öğrencinin istihdamı hedefleniyor. Ayrıca MESEM programıyla 9 bin 380 öğrenci uygulamalı eğitim alıyor.

Kuzeyin üretim merkezi Samsun'da mesleki eğitim ile sanayi arasındaki güçlü bağ, öğrencilerin geleceğe daha donanımlı hazırlanmasını sağlayacak yeni uygulamalarla her geçen gün daha da pekiştiriliyor.

Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, özellikle Bafra ilçesinde hayata geçirilen Mesleki Eğitim ve İstihdama Yönelik İş Birliği Protokolü çerçevesinde öğrenciler ve veliler, tercih dönemi öncesinde Bafra Sera OTB ile Bafra Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmaları yerinde ziyaret ederek meslekler hakkında doğrudan bilgi edinme imkanı buldu. Eğitim ile sanayi arasındaki köprünün güçlendirilmesini amaçlayan bu uygulamayla gençlerin iş dünyasını yakından tanıması ve daha bilinçli tercih yapması hedefleniyor.

Bafra Kaymakamlığı, Bafra Belediyesi, Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bafra Sera OTB, Bafra Karma OSB ve Bafra Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle yürütülen model, öğrencilerin sektörleri yerinde görmesini sağlarken aynı zamanda işletmelerin nitelikli insan kaynağına daha erken aşamada ulaşmasına da imkan sunuyor.

Samsun genelinde ise organize sanayi bölgelerinin eğitim süreçlerine aktif olarak dahil edilmesiyle mesleki eğitimin kapsamı genişletiliyor. Valilik koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Merkez OSB, Gıda İhtisas OSB, Bafra Karma OSB, Bafra Sera OTB, Havza OSB, Kavak OSB, Çarşamba OSB ve Samsun Teknopark arasında imzalanan iş birliği protokolleriyle, okullardaki alanlar sektörlerle eşleştirilerek öğrencilerin doğrudan üretim süreçleriyle buluşması sağlanıyor.

Bu kapsamda hazırlanan protokoller; atölye desteği, burs imkanı ve iş başında öğretmen ile öğrenci eğitimlerini de içeriyor. Yapılan eşleştirmeler doğrultusunda 486 öğrenciye beceri eğitimi ve staj imkanı sağlanırken, mezunların istihdamına yönelik çalışmalarda ise 118 öğrencinin doğrudan işe yerleştirilmesi veya istihdam sürecinde olması hedefleniyor.

Öte yandan OKA Teknik Destek Programı kapsamında yürütülen "Teknik Eğitimde Nitelikli Gelecek: Öğretmenler İçin Alan Bazlı Gelişim Programı" ile Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Metal Teknolojisi ve Makine-Tasarım Teknolojisi alanlarında toplam 211 öğretmene sektördeki güncel teknolojilere uygun eğitim ve danışmanlık desteği veriliyor.

Samsun'un Atakum, Bafra, Çarşamba, Havza, İlkadım, Kavak, Terme ve Vezirköprü ilçelerinde faaliyet gösteren Mesleki Eğitim Merkezlerinde ise 9 bin 380 öğrenci eğitim görüyor. MESEM programı kapsamında öğrenciler haftanın dört günü işletmelerde uygulamalı eğitim alırken, bir gün okulda teorik eğitim görüyor. Bu sistemle gençlerin doğrudan mesleğe hazırlanması amaçlanıyor.

Ortaokul mezunlarının yıl boyunca kayıt yaptırabildiği MESEM programında öğrencilere iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta yapılırken, 39 alan ve 193 dalda eğitim imkanı sunuluyor. Başarılı öğrencilere kalfalık ve ustalık belgeleri ile meslek lisesi diploması alma fırsatı da veriliyor. Ayrıca öğrencilerin eğitim sürecinde asgari ücretin belirli oranlarında ücret desteği sağlanıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

