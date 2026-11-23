Samsun'da doğuştan serebral palsi hastası olan 38 yaşındaki müzik öğretmeni Nasuhi Can Özaydın, bedensel engeline rağmen mesleğini severek sürdürüyor. Yaklaşık 34 yıllık müzik tecrübesine sahip olan ve mutlak (absolut) kulak yeteneği bulunan Özaydın, kuş ve böcek sesleri başta olmak üzere doğadaki sesleri notaya dönüştürebiliyor. Özel öğrencilerin bulunduğu okulda öğretmenlik yapan Özaydın, müzik aracılığıyla özel öğrencilerin eğitimine katkı sağlıyor.

Samsun'da dünyaya gelen ve mesleğinde 10'uncu yılını dolduran Nasuhi Can Özaydın, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlendirmesiyle Zafer Özel Eğitim Meslek Okulu'nda müzik öğretmeni olarak görev yapıyor.

"Doğru insanlarla birlikte olmak engelimi minimize etti"

Hayatında karşılaştığı zorluklara rağmen yoluna devam ettiğini ifade eden Özaydın, "Normal insanlar gibi benim de iniş çıkışlarım oldu. Fakat doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanlarla birlikte olmam hem engelimi büyük ölçüde minimize etti hem de olumlu yönden katkı sağladı. Bu şekilde devam ediyor" dedi.

Öğretmenlik mesleğini seçmesinde ailesinin etkili olduğunu dile getiren Özaydın, anne ve baba tarafında öğretmenlerin bulunduğunu, annesinin de kendisini bu yönde teşvik ettiğini belirtti. Yaklaşık 34 yıllık müzik tecrübesini öğretmenlikle taçlandırmak istediğini kaydeden Özaydın, zaman zaman pes etmeyi düşündüğü dönemler olsa da doğru insanlarla birlikte olmayı kendisine ilke edindiğini söyledi.

Doğadaki sesleri notalara dönüştürüyor

Mutlak kulak olarak bilinen absolut kulak yeteneğine sahip olduğunu anlatan Özaydın, bu özelliği sayesinde çevresindeki sesleri müzik notalarına dönüştürebildiğini belirterek, "Doğada bulunan kuş sesleri, böcek sesleri ya da canlı ve cansız varlıkların seslerini notaya çevirebilme özelliğim var. Bunu yaklaşık 34 yıllık müzik hayatımda kullanmaktayım" diye konuştu.

Özel eğitim alanında görev yapmanın kendisine de önemli katkılar sağladığını belirten Özaydın, bu süreçte okul müdürü Mustafa Yiğit'in desteğini gördüğünü ifade etti. Öğrencileriyle müzik aracılığıyla bir araya gelmenin önemine değinen Özaydın, mesleğinin yaparak ve yaşayarak öğrenme esasına dayandığını, öğrencilerinin kendisi hakkındaki düşüncelerini en iyi yine onların anlatabileceğini sözlerine ekledi.

"Bir anne için bundan daha büyük gurur olamaz"

Oğlunun başarılarıyla gurur duyduğunu dile getiren anne Nilüfer Özaydın ise oğlunun hem yurt içinde hem de yurt dışında katıldığı uluslararası festivallerde Türkiye'yi temsil ettiğini belirtti. Oğlunun başarılarının kendisini gururlandırdığını ifade eden anne Özaydın, "O kadar büyük bir gurur ki Her zaman, her yerde başarılarıyla ön planda oldu. Onunla çok büyük gurur duyuyorum. Çünkü hem yurt dışında hem yurt içinde, uluslararası festivallerde ülkemizi, milletimizi gururla temsil etti. Türk bayrağını yurt dışında dalgalandırdı. Bir anne için bundan daha büyük bir gurur, bir onur olamaz" diye konuştu.