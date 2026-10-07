Samsun Havza\'da okul kantinleri gıda güvenliği ve hijyen açısından denetlendi

Samsun'un Havza ilçesinde öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla okul kantinlerinde denetim gerçekleştirildi.

Havza İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, ilçedeki okullarda faaliyet gösteren kantin işletmelerine yönelik denetimler düzenlendi. Denetimlerde öğrencilerin sağlığının korunması ve güvenilir gıda tüketiminin sağlanması amacıyla kantinlerde satışa sunulan ürünler tek tek kontrol edildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, kantinlerde bulunan gıda ürünlerinin son tüketim tarihleri, ambalajlarının uygunluğu, muhafaza koşulları ve öğrencilerin sağlığı açısından uygun olup olmadığı incelendi.

Denetimlerde ayrıca sağlığa olumsuz etkileri bulunabilecek, okul çağındaki çocukların tüketimi açısından uygun olmayan ürünlerin satışının yapılıp yapılmadığı da kontrol edildi. Kantin işletmelerinin hijyen şartları ve ürünlerin saklama şartları da denetim kapsamında değerlendirildi.

Yetkililer, çocukların gün içerisinde zamanlarının büyük bölümünü geçirdikleri okullarda sağlıklı beslenme ortamının oluşturulmasının önemli olduğunu belirterek, okul kantinlerine yönelik denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini ifade etti.

Gerçekleştirilen denetimlerle öğrencilerin sağlıklı, güvenilir ve mevzuata uygun ürünlere ulaşmasının sağlanması hedeflenirken, kantin işletmecilerine de gıda güvenliği ve hijyen kurallarına titizlikle uymaları konusunda gerekli bilgilendirmeler yapıldı.