Samsun Terme\'de okul sporları projesinde ilk adım protokolle atıldı

Samsun'un Terme ilçesinde öğrencilerin çok yönlü gelişimini desteklemek, okul sporlarına katılımı artırmak ve spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan "Maarifin Kalbinde Spor-Okul Sporları Projesi" başlatıldı.

Terme Kaymakamı Can Atak'ın öncülüğünde, Terme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Terme Belediyesi ve Terme İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle imzalanan protokol doğrultusunda yürütülecek projenin ilk adımı atıldı. Proje kapsamında okullarda görev alacak koordinatör öğretmenlere yönelik bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Terme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen toplantıya Terme İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse ve Terme Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sayın Halil Seyrekli katıldı. Toplantıda projenin hedefleri, uygulama takvimi ve okullarda gerçekleştirilecek sportif faaliyetlerin detayları ele alındı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül eğitim anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen proje; öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine de katkı sağlamayı amaçlıyor.

Toplantıda projenin ilçe genelindeki tüm okullarda etkin ve verimli bir şekilde uygulanması, koordinatör öğretmenlerin görev sorumlulukları ve kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı.