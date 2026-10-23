Samsun Terme'de okul sporları projesinde ilk adım protokolle atıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Samsun Terme'de okul sporları projesinde ilk adım protokolle atıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Terme\'de okul sporları projesinde ilk adım protokolle atıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde "Maarifin Kalbinde Spor-Okul Sporları Projesi" başlatıldı. Proje kapsamında koordinatör öğretmenlere yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı; okul sporlarına katılımın artırılması ve spor kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Samsun'un Terme ilçesinde öğrencilerin çok yönlü gelişimini desteklemek, okul sporlarına katılımı artırmak ve spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan "Maarifin Kalbinde Spor-Okul Sporları Projesi" başlatıldı.

Terme Kaymakamı Can Atak'ın öncülüğünde, Terme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Terme Belediyesi ve Terme İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle imzalanan protokol doğrultusunda yürütülecek projenin ilk adımı atıldı. Proje kapsamında okullarda görev alacak koordinatör öğretmenlere yönelik bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Terme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen toplantıya Terme İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse ve Terme Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sayın Halil Seyrekli katıldı. Toplantıda projenin hedefleri, uygulama takvimi ve okullarda gerçekleştirilecek sportif faaliyetlerin detayları ele alındı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül eğitim anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen proje; öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine de katkı sağlamayı amaçlıyor.

Toplantıda projenin ilçe genelindeki tüm okullarda etkin ve verimli bir şekilde uygulanması, koordinatör öğretmenlerin görev sorumlulukları ve kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı.

Kaynak: İHA
SamsunEğitimTermeSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adana’da 30 bin liralık borca 5 milyon istendi: Çocuğu vuran 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı Adana'da 30 bin liralık borca 5 milyon istendi: Çocuğu vuran 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
Antalya’dan umreye giden 68 yaşındaki Ali Gökmen, oğlunun kabrinde fenalaşıp öldü Antalya'dan umreye giden 68 yaşındaki Ali Gökmen, oğlunun kabrinde fenalaşıp öldü
Archie Brown örgülü saçlarını kestirdi: Fenerbahçeli sol bek derbi öncesi imaj değiştirdi Archie Brown örgülü saçlarını kestirdi: Fenerbahçeli sol bek derbi öncesi imaj değiştirdi
Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Parti’ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin
Aziz Yıldırım’dan Galatasaray derbisi öncesi flaş karar Kesenin ağzını açtı Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi öncesi flaş karar! Kesenin ağzını açtı
Üniversite öğrencisinden tespih için para istedi, araya giren vatandaş genci uzaklaştırdı Üniversite öğrencisinden tespih için para istedi, araya giren vatandaş genci uzaklaştırdı
13:56
Osimhen için 11 yıl önce yazdıkları olay oldu Şimdi milyonlar konuşuyor
Osimhen için 11 yıl önce yazdıkları olay oldu! Şimdi milyonlar konuşuyor
13:45
Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz şoku Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
13:27
1 milyon kişinin borcu silinecek Meclis’te hazırlıklar başladı
1 milyon kişinin borcu silinecek! Meclis'te hazırlıklar başladı
13:06
Aydın’da eşini silahla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, arka cam kırılarak yakalandı
Aydın'da eşini silahla tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, arka cam kırılarak yakalandı
12:58
Operasyon sırasında ortalık karıştı Özel Harekat polisini zor tuttular
Operasyon sırasında ortalık karıştı! Özel Harekat polisini zor tuttular
12:24
İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar’da Yeni Parti, ORC’de AK Parti birinci
İki anket şirketi, iki farklı tablo: Gündemar'da Yeni Parti, ORC'de AK Parti birinci
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 14:19:15. #7.13#
SON DAKİKA: Samsun Terme'de okul sporları projesinde ilk adım protokolle atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei