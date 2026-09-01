SAMÜ Rektörlük ve İdari Bilimler Yerleşkesi açıldı

Samsun Üniversitesi'nin (SAMÜ) 19 Mayıs ilçesindeki Ballıca Kampüsü'nde yapımı tamamlanan Rektörlük ve İdari Bilimler Yerleşkesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende protokol üyeleri konuşma yaptı. Programda konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Samsun'un merkezinin batısında bilimin yuvaları hem zirvede hem birlikte çalışıyorlar. Bir taraftan da Samsun'un merkezinin doğusunda, Canik Kampüsü başta olmak üzere Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumumuz, BAYKAR'ımız ve Samsun Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi ile de doğusunda sosyoekonomik kalkınma zirveye taşınmakta. ve başta saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın destekleri, Cumhurbaşkanlığı Kabinemizin saygıdeğer bakanlarının destekleri, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız ve saygıdeğer milletvekillerimizin katkıları, Büyükşehir Belediye Başkanımızın katkıları, iş dünyamızın katkılarıyla beraber Samsun'umuz, Türkiye Yüzyılı'nı Samsun Yüzyılı yapacak çalışmalara hep birlikte omuz vermektedir. Üniversitelerimiz; bilginin üretildiği, geleceğin tasarlandığı, gençlerin yetiştiği, şehirlerin aynı zamanda ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine de yön veren kurumlardır" dedi.

Muş: "Bir hikayesi olan üniversite oldu burası"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Ballıca Kampüsü'nün geçmişte harabe ve depo olarak kullanılan bir alanın dönüştürülmesiyle ortaya çıktığını ifade etti. Samsun Üniversitesi'nin sıfırdan kurulan bir üniversite olduğunu belirten Muş, "Gerçekten örnek teşkil edecek olan bir kampüs oldu burası. Harabe bir alan verildi. Eski yapılar, daha önce farklı amaçlar için depo olarak kullanılan bir alan, bir eğitim ve öğretim yuvasına dönüştürüldü. Bir hikayesi olan üniversite oldu burası" diye konuştu.

Topsakal: "Üniversite yüksek karakteri vermeli"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal, eğitimin bireyin karakter gelişimindeki önemine değindi. Üniversitenin yalnızca akademik bilgi veren bir kurum olmaması gerektiğini ifade eden Topsakal, "Karakterin son aşaması üniversitedir. Başlangıcı anne ve babadır, yani bulunduğu aile ortamıdır. Üniversite aynı zamanda şehre şunu vermeli: O yüksek karakteri vermeli" şeklinde konuştu.

Aksu: "Nitelikli ve dikey bir büyümeye ihtiyacımız var"

AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, üniversitelerin niceliksel büyümeden ziyade nitelikli gelişime odaklanması gerektiğini söyledi. Aksu, "Üniversitelerin artık niceliksel değil, niteliksel bir yapısına ihtiyacımız var. Obez bir büyümeden ziyade nitelikli ve dikey bir büyümeye, yatay bir büyümeden ziyade dikey bir büyümeye ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Aydın: "Bu binayı kapalı bir bürokrasi merkezi olarak düşünmedik"

SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, yeni yerleşkenin üniversitenin sekiz yıllık gelişim sürecinin önemli duraklarından biri olduğunu söyledi. Yerleşkenin yalnızca fiziki bir yapı olmadığını vurgulayan Aydın, şunları söyledi:

"Burası üniversitemizin kurumsal aklının çalışacağı yer olacaktır. Öğrencilerimiz için kararlar alınacak, akademik çalışmalarımızı güçlendirecek projeler şekillenecek, kaynaklarımız planlanacak ve şehirle, sanayiyle, kamu kurumlarıyla yeni iş birlikleri kurulacaktır. Uluslararası üniversite anlayışımızın idari düzlemdeki karşılığı olarak şeffaf, erişilebilir, iletişime ve ortak üretime açık bir yapı olmasını istedik. Yıkmak yerine dönüştürmeyi tercih ettim. Çünkü bir şehrin hafızasının da en az geleceği kadar kıymetli olduğuna inanıyorum."

Konuşmaların ardından dua edilerek kurdele kesildi. Protokol üyeleri, daha sonra yeni yerleşkede incelemelerde bulundu.

Programa ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, il müdürleri, siyasi partilerin başkanları ve akademisyenler katıldı.