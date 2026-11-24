Samsun'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda emekli öğretmenlere hizmet şeref belgeleri takdim edilirken, aday öğretmenler de yemin ederek aday memurluktan asil memurluğa adım attı.

Öğretmenler Günü dolayısıyla Samsun'da yapılan programlar Atatürk Onur Anıtı'na çelenk koyma töreni ile başladı. Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar'ın anıta çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi. Program, anıttaki törenin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) devam etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajının okunmasıyla başlayan AKM'deki programda emekli öğretmenler adına konuşan Nejla Çetin, programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese şükranlarını sunarak Öğretmenler Günü'nü kutladı.

"Çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimiz büyük adanmışlıkla çalışmaktadırlar"

Öğretmenlerin büyük bir görev ifa ettiklerini dile getiren Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, "Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Yüzyılların milli ve manevi mirası olan değerlerimizi çağın gerektirdiği şartlara uygun şekilde bilimsel ve aklın aydınlığında yorumlayarak çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimiz büyük adanmışlıkla çalışmaktadırlar. Öğretmenlerimizin düşünen, üreten, çalışkan ve ahlaklı insan yetiştirmek mefküresi, yüklendikleri sorumluluğun değerini gözler önüne sermektedir. Öğrencilerimizin akademik ve kariyer gelişimlerini yakından takip ederek şekillendiren öğretmenlerimiz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ulusal ve evrensel değerlerle bütünleşen güçlü eğitim vizyonunda önemli bir misyonu yerine getirmektedirler. Değerli eğitim çalışanlarımızın tecrübe ve gayretleriyle milli bilince vakıf, çalışma ve faydalı güzel olana yönelen insan yetiştirmek hedefimize doğru yılmadan ilerliyoruz" dedi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Ağar'ın konuşmasının ardından emekli öğretmenlere hizmet şeref belgelerini verdi. Şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyelerini ise Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan takdim etti. Törende ödül takdimlerinin ardından aday öğretmenler yemin etti.

İlkadım Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin hazırladığı oratoryo ile sona eren programa ayrıca İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Gökmen Gücüyen, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, emekli ve görevdeki öğretmenler, öğrencilerin aileleri ve protokol üyeleri katıldı.