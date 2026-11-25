Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen özel programda, yıllarını eğitime adamış emekli öğretmenler aynı sofrada buluştu.

Program öncesinde konuşan Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, geleneksel hale gelen Öğretmenler Günü yemeğinde emekli öğretmenlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Katılımın her yıl artmasından mutluluk duyduklarını belirten Özata, etkinliğin ilerleyen yıllarda da aynı birlik ve beraberlik içerisinde devam edeceğini ifade ederek programa katılan tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Programa katılan Vezirköprü Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun da emekli öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayarak kendilerine sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam temennisinde bulundu.