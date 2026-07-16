Sarıgöl'de Eğitim Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarıgöl'de Eğitim Değerlendirme Toplantısı

Sarıgöl\'de Eğitim Değerlendirme Toplantısı
16.07.2026 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıgöl'de okul müdürleriyle yıl sonu toplantısı yapıldı, yeni eğitim yılı planlarına değinildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde okul müdürlerinin katılımıyla düzenlenen yıl sonu değerlendirme toplantısında eğitim-öğretim süreci ele alındı. Toplantıda yeni eğitim yılı öncesi yapılacak çalışmalar ve planlamalar değerlendirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş başkanlığında okul müdürleriyle yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş'ın yanı sıra Şube Müdürleri Muhittin Şen ve Yüksel Kanyılmaz ile ilçedeki okul müdürleri katıldı.

Toplantıda okul müdürleriyle tanışan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, eğitim-öğretim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Daha sonra gündem maddeleri görüşülerek eğitim-öğretim yılının genel değerlendirmesi yapıldı.

Toplantıda yıl sonu çalışmaları, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde yapılacak planlamalar ve okulların ihtiyaçları istişare edildi. Okul müdürleri de görüş ve taleplerini dile getirirken, gelecek eğitim-öğretim yılında hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Sarıgöl'de Eğitim Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’de 15 Temmuz sergileri açıldı TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel üzerinde Trump’ın yer aldığı altın para basılacak ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej
Denizli’de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu Denizli'de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde

17:31
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
16:39
Banyoda katletmişti Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
Banyoda katletmişti! Trans bireyi öldüren Suriyeli için karar
16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
16:02
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
15:38
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 17:49:15. #7.12#
SON DAKİKA: Sarıgöl'de Eğitim Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.