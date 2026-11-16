Sarıgöl'de ihtiyaç sahibi öğrencilere TOBB destekli mont, ayakkabı ve çanta verildi - Son Dakika
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Sarıgöl'de ihtiyaç sahibi öğrencilere TOBB destekli mont, ayakkabı ve çanta verildi

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Sarıgöl\'de ihtiyaç sahibi öğrencilere TOBB destekli mont, ayakkabı ve çanta verildi
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrenciler için TOBB tarafından finanse edilen mont, ayakkabı ve okul çantaları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi. Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüseyin Öztürk, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından finanse edilen mont, ayakkabı ve okul çantaları, Sarıgöl'de ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi. Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüseyin Öztürk, eğitime yönelik sosyal sorumluluk çalışmalarının süreceğini belirtti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim hayatlarına destek olmak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından finanse edilen mont, ayakkabı ve okul çantaları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Hüseyin Öztürk, oda çalışma alanında bulunan Sarıgöl ilçesine gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında eğitim yardımlarını Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş'a teslim etti.

Teslimata Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Kaya, Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Öncü ve Genel Sekreter Birol Şen de katıldı.

TOBB tarafından finanse edilen ve Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere temin edilen mont, ayakkabı ve çantalardan oluşan yardımlarla çocukların eğitim hayatlarına katkı sağlanması hedefleniyor.

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk, eğitime ve geleceğin teminatı olan çocuklara yönelik desteklerinden dolayı TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti. Öztürk, sosyal sorumluluk çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İHA
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