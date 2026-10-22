Sarıgöl\'de imam hatip okullarının 75\'inci kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde imam hatip okullarının kuruluşunun 75'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Öğrencilerin şiirler okuduğu, ilahiler seslendirdiği ve Kur'an-ı Kerim tilaveti sunduğu programda, film gösterimi ve tiyatro gösterisi de gerçekleştirildi.

Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda düzenlenen törende, imam hatip okullarının kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Programa katılan öğrenciler şiir okuyup ilahiler seslendirirken Kur'an-ı Kerim tilaveti de sundu. Etkinlik kapsamında film gösterimi ve tiyatro gösterisi gerçekleştirildi.

Törene Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, Sarıgöl Belediye Başkan Yardımcısı Hatice Uğurlu, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.