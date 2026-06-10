Sarıgöl'de Yıl Sonu Resim Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Sarıgöl'de Yıl Sonu Resim Sergisi Açıldı

Sarıgöl\'de Yıl Sonu Resim Sergisi Açıldı
10.06.2026 14:44
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Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin eserlerinin sergilendiği yıl sonu sergisi büyük ilgi gördü.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı eserlerden oluşan yıl sonu resim sergisi açıldı. Öğrencilerin birbirinden özel çalışmaları ziyaretçilerden tam not aldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan yıl sonu resim sergisi düzenlenen törenle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Saliye Ek'in öncülüğünde hazırlanan sergi, okulun kapalı spor salonunda açıldı. Öğrencilerin yıl boyunca büyük emek vererek hazırladığı eserlerin yer aldığı serginin açılışına Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Sergide öğrencilerin farklı teknikler kullanarak hazırladığı resim çalışmaları ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi. Sanatsal düşüncelerini eserlerine yansıtan öğrenciler, ortaya koydukları çalışmalarla beğeni topladı.

Öğrencilerin yeteneklerini geliştirmelerine ve kendilerini sanat yoluyla ifade etmelerine katkı sağlayan sergide konuşan protokol üyeleri, gençlerin sanata yönlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, serginin hazırlanmasında emeği geçen Görsel Sanatlar Öğretmeni Saliye Ek başta olmak üzere tüm öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Sergi, ziyaretçilerin öğrencilerin eserlerini incelemesinin ardından sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Kültür Sanat, Eğitim, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Sarıgöl'de Yıl Sonu Resim Sergisi Açıldı - Son Dakika

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