Sarıgöl Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak görevine veda etti - Son Dakika
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Sarıgöl Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak görevine veda etti

Sarıgöl Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak görevine veda etti
06.07.2026 12:22  Güncelleme: 12:23
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Yaklaşık 6 yıldır Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten Cezmi Yıldırak, görevinden ayrılarak şube müdürü olarak devam edeceğini açıkladı. Veda mesajında eğitim yatırımlarına ve adaletli yönetim anlayışına teşekkür etti.

Yaklaşık 6 yıldır Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten Cezmi Yıldırak, görevinden ayrılarak şube müdürü olarak görevine devam edeceğini açıkladı. Veda mesajında eğitim yatırımlarına, adaletli yönetim anlayışına ve Sarıgöl halkına teşekkür eden Yıldırak, "Görevler geçicidir, geriye gönüllerde bırakılan izler kalır." dedi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yaklaşık 6 yıldır sürdüren Cezmi Yıldırak, görevinden ayrılarak şube müdürü olarak görevine devam edeceğini açıkladı. Görev süresi boyunca eğitim alanında önemli yatırımların hayata geçirildiğini belirten Yıldırak'ın ayrılığı, ilçede eğitim camiasında üzüntüyle karşılandı.

Yayımladığı veda mesajında Sarıgöl'de görev yapmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade eden Yıldırak, görev süresi boyunca devlete, millete ve geleceğin teminatı olan öğrencilere hizmet etmek için büyük gayret gösterdiğini söyledi.

Sarıgöl tarihinde eğitim alanında en fazla yatırımın yapıldığı dönemlerden birinde görev yaptığını belirten Yıldırak, yeni okul binalarının ilçeye kazandırılması ve devam eden projelere katkı sunmanın meslek hayatındaki en büyük gurur kaynaklarından biri olduğunu dile getirdi.

Görev anlayışında herkese eşit ve adil davranmaya özen gösterdiğini vurgulayan Yıldırak, sendika, siyasi görüş ya da düşünce ayrımı gözetmeksizin kamu yararı ve liyakati esas aldıklarını ifade etti.

Görev süresi boyunca birlikte çalıştığı kaymakamlara, belediye başkanlarına, kurum amirlerine, okul yöneticilerine, öğretmenlere, eğitim çalışanlarına, velilere, öğrencilere, muhtarlara, sivil toplum kuruluşlarına ve Sarıgöl halkına desteklerinden dolayı teşekkür eden Yıldırak, ilçede çok değerli dostluklar kazandığını ve güzel hatıralar biriktirdiğini belirtti.

Mesajının sonunda Sarıgöl halkından helallik isteyen Yıldırak, "Görevler geçicidir. Geriye kalan ise insanlarda bırakılan izler ve kurulan gönül bağlarıdır. Eğer bu güzel ilçede gönüllerde hoş bir seda bırakabildiysek, kendimizi bahtiyar sayarız. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Yerel Haberler, Sarıgöl, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Sarıgöl Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak görevine veda etti - Son Dakika

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