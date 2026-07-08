Yıldıray Demirtaş Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başladı

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Yıldıray Demirtaş, görevine başladı. Demirtaş, eğitimde kaliteyi artırmayı, fırsat eşitliğini güçlendirmeyi ve okul-aile iş birliğini esas alan bir yönetim anlayışıyla çalışacaklarını belirterek, "Birlikte başaracağız, birlikte güçleneceğiz." dedi.

Sarıgöl'ün yeni İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş görevine başladı. Eğitimin tüm paydaşlarıyla ortak akıl ve ekip ruhuyla hareket edeceklerini belirten Demirtaş, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda nitelikli nesiller yetiştirmek için çalışacaklarını söyledi.

Göreve başlamasının ardından açıklama yapan Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş, yeni görevini üstlenmenin onur ve heyecanını yaşadığını ifade etti.

Demirtaş, "Bugün itibarıyla Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlamanın onurunu ve heyecanını yaşıyorum. Bizlere emanet edilen her evladımızın; milli ve manevi değerlerine bağlı, bilgiyi üreten, eleştirel düşünebilen, ahlaklı, çalışkan ve vatanına hizmet etmeyi ilke edinmiş bireyler olarak yetişmesi en büyük sorumluluğumuzdur." dedi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda eğitimde kaliteyi artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Demirtaş, "Bu anlayışla; eğitimde kaliteyi artıran, fırsat eşitliğini güçlendiren, öğretmeni merkeze alan, öğrencinin potansiyelini ortaya çıkaran ve okul-aile iş birliğini esas alan bir yönetim anlayışıyla çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Başarının ortak akıl ve ekip ruhuyla geleceğini belirten Demirtaş, Kaymakamlık himayesinde okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve tüm eğitim paydaşlarıyla birlikte Sarıgöl eğitimine değer katmak için gayret göstereceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öncülüğünde hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda köklerinden güç alan, geleceği inşa eden nesiller yetiştirmek için çalışacaklarını ifade eden Demirtaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir." sözünün eğitimin ve bilimin yol göstericiliğini ortaya koyduğunu belirtti.

Demirtaş, bugüne kadar Sarıgöl eğitimine emek veren tüm öğretmenlere, eğitim yöneticilerine ve eğitim çalışanlarına teşekkür ederek, yeni görevinin eğitim camiasına, öğrencilere ve velilere hayırlı olmasını diledi. - MANİSA