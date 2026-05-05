SAÜ Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SAÜ Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

SAÜ Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleşti
05.05.2026 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Üniversitesi, iş dünyasıyla iş birliğini güçlendirmek için yeni Danışma Kurulu'nu topladı.

Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi, eğitim programlarını iş dünyasının ihtiyaçlarına göre şekillendirmek ve üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek amacıyla oluşturduğu yeni Danışma Kurulu'nun ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Sakarya Üniversitesi Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıda, yükseköğretimin geleceği ve yeni nesil yetkinlikler ele alındı. Toplantıya Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sima Nart, bölüm başkanları ve iş dünyasından çok sayıda temsilci katıldı.

"Eğitimde proaktif yaklaşım benimsiyoruz"

Toplantının açılışında konuşan İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sima Nart, sosyal bilimler eğitiminde yaşanan küresel değişime dikkat çekti. Değişen trendlere karşı proaktif bir yaklaşım benimsediklerini ifade eden Nart, akreditasyon süreçlerinde ve eğitim niteliğinin artırılmasında sektör temsilcilerinin görüşlerinin kritik önem taşıdığını belirtti. Nart, anket çalışmaları ve staj imkanlarının artırılması yoluyla sektör deneyimlerinin öğrencilere aktarılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu ise dijital teknolojilerin iş gücü piyasasında oluşturduğu dönüşüme değinerek, uygulamalı eğitime ağırlık verdiklerini vurguladı. Yükseköğretimde sadece diplomanın yeterli olmadığı bir döneme girildiğini kaydeden Köseoğlu, mikro yeterlilikler ile analitik düşünme becerilerinin ön plana çıktığını ifade etti. Köseoğlu, Araştırma Üniversiteleri arasında yer alan SAÜ'nün savunma sanayii, dijital sağlık ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda Ar-Ge projeleri yürüttüğünü belirterek, Danışma Kurulu'ndan temel beklentilerinin öğrencilerin mezuniyet sonrası ihtiyaç duyacağı yetkinliklere dair sahadan geri bildirim almak olduğunu söyledi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim SAÜ Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
Beşiktaş’ta ayrılık Sergen Yalçın’ın ’’Kalsın’’ dediği ismi yönetim istemedi Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın'ın ''Kalsın'' dediği ismi yönetim istemedi
Tunceli Belediyesinden “şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın“ uyarısı Tunceli Belediyesinden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı
Yüksel Yıldırım’dan İrfan Can Eğribayat’ın geleceği hakkında açıklama Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında açıklama
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı Katar ve BAE hava sahalarını kapattı

19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 20:18:10. #7.12#
SON DAKİKA: SAÜ Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.