SAÜ Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi, eğitim programlarını iş dünyasının ihtiyaçlarına göre şekillendirmek ve üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek amacıyla oluşturduğu yeni Danışma Kurulu'nun ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Sakarya Üniversitesi Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıda, yükseköğretimin geleceği ve yeni nesil yetkinlikler ele alındı. Toplantıya Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sima Nart, bölüm başkanları ve iş dünyasından çok sayıda temsilci katıldı.

"Eğitimde proaktif yaklaşım benimsiyoruz"

Toplantının açılışında konuşan İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sima Nart, sosyal bilimler eğitiminde yaşanan küresel değişime dikkat çekti. Değişen trendlere karşı proaktif bir yaklaşım benimsediklerini ifade eden Nart, akreditasyon süreçlerinde ve eğitim niteliğinin artırılmasında sektör temsilcilerinin görüşlerinin kritik önem taşıdığını belirtti. Nart, anket çalışmaları ve staj imkanlarının artırılması yoluyla sektör deneyimlerinin öğrencilere aktarılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu ise dijital teknolojilerin iş gücü piyasasında oluşturduğu dönüşüme değinerek, uygulamalı eğitime ağırlık verdiklerini vurguladı. Yükseköğretimde sadece diplomanın yeterli olmadığı bir döneme girildiğini kaydeden Köseoğlu, mikro yeterlilikler ile analitik düşünme becerilerinin ön plana çıktığını ifade etti. Köseoğlu, Araştırma Üniversiteleri arasında yer alan SAÜ'nün savunma sanayii, dijital sağlık ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda Ar-Ge projeleri yürüttüğünü belirterek, Danışma Kurulu'ndan temel beklentilerinin öğrencilerin mezuniyet sonrası ihtiyaç duyacağı yetkinliklere dair sahadan geri bildirim almak olduğunu söyledi. - SAKARYA