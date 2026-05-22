Yaşar Üniversitesi\'nden EFES-2026\'da büyük başarı

Milli Savunma Bakanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Ordusu Komutanlığı iş birliğiyle düzenlenen "EFES-2026 Savunma Bilim ve Teknolojileri Proje Yarışması"nda, Yaşar Üniversitesi Anafarta İHA Takımı önemli bir başarıya imza attı. Takımın geliştirdiği "Yapay Zeka Destekli Hava Hedefi Tespit ve Takip-Yer Hedefi Taarruz Özgün İHA Sistemi" başlıklı proje, 292 üniversite projesi arasından seçilerek Türkiye'nin en iyi 10 üniversite savunma sanayi projesi arasında yer aldı.

Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından 2024 yılında kurulan Anafarta İHA Takımı, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Çetin'in akademik danışmanlığında bir başarıya daha imza attı. Otonom sistemler kategorisinde değerlendirilen proje, EFES-2026 Tatbikatı kapsamında sergilenmeye layık görüldü.

Takımın geliştirdiği özgün İHA sistemi; yapay zeka destekli hava hedefi tespit ve takip yeteneklerinin yanı sıra sakıncalı alanlardan kaçınma ve yer hedeflerine yönelik otonom görev kabiliyetleriyle dikkat çekti. Yarışma kapsamında savunma teknolojileri alanında yenilikçi çözümler geliştiren üniversite öğrencileri, projelerini sektör temsilcileri ve uzmanlarla paylaşma fırsatı buldu.

Anafarta İHA Takımı, EFES-2026 Tatbikatı süresince savunma sanayi firmaları alanında proje tanıtım standı açarak çalışmalarını ziyaretçilere tanıttı. Üniversite-sanayi iş birliğinin önemini ortaya koyan proje, genç mühendislerin savunma teknolojileri alanındaki üretim ve araştırma kapasitesini de gözler önüne serdi.

Ödül aldılar

EFES-2026 Tatbikatı Savunma Sanayii Sergisi alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı ile gerçekleştirilen ödül töreninde, Anafarta İHA Takımı adına öğrencilerden Tuna Ünüvar'a ödülünü Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Toprak Gücükoğlu'na ödülünü Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Bayram Yılmaz, Yağız Yungul'a ise ödülünü Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Hamdi Şükür Kılıç verdi.

En iyi 10 üniversite savunma sanayi projesi arasında

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Kandiller duygularını şöyle ifade etti: "Anafarta İHA Takımının temel amacı, öğrencilere teorik bilgilerini pratiğe dökme fırsatı sunarak, havacılık, yazılım, elektronik ve mekatronik alanlarında deneyim kazandırmaktır. Aynı zamanda sektörle iş birlikleri, yarışmalara katılım ve teknik eğitimler düzenleyerek öğrencilerin kariyerlerine katkı sağlamayı ve ülkenin İHA alanındaki teknolojik yetkinliğini arttırmayı amaçlıyoruz. Bu sayede, geleceğin mühendis ve araştırmacılarının yetişmesine destek olurken, akademik bilgiyi endüstriyel uygulamalarla birleştiren bir platform sunmuş oluyoruz."

Özgün tasarım, yerli üretim

Öğrencilerin projeyi geliştirme sürecinde prototip testleri yaparak tasarımlarını sürekli iyileştirdiklerini belirten Doç. Dr. Ömer Çetin ise "Öğrencilerimiz en verimli sistemleri geliştirmeye odaklandı. Takım üyelerinin sahip olduğu farklı teknik beceriler, proje sürecinde bize büyük avantaj sağladı. Anafarta İHA, otonom olarak hareket edebilen, havadaki hedefleri tespit edip takip edebilen ve gerektiğinde kilitlenme gerçekleştirebilen, belirlenen bir konuma dalış (kamikaze) görevi gerçekleştirebilen özgün olarak tasarlanmış yapay zeka destekli sabit kanatlı bir insansız hava aracıdır. Projemiz, savunma sanayiinde kritik rol oynayan otonom sistemlerin geliştirilmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir." dedi. - İZMİR