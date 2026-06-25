248 polis adayı mezuniyet heyecanı yaşadı - Son Dakika
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248 polis adayı mezuniyet heyecanı yaşadı

25.06.2026 13:20
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Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'nda 2 yıllık eğitimlerini tamamlayan 248 polis adayı mezuniyet sevinci yaşadı.

Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'nda 2 yıllık eğitimlerini tamamlayan 248 polis adayı mezuniyet sevinci yaşadı. Şehit olan babası Cemil Okur'un

izinden giderek polis olan Şehriban Okur'un da kep attığı törende duygusal anlar yaşandı.

Sivas Polis Meslek Yüksekokulu'nda (PMYO) 2 yıllık eğitimlerini başarıyla tamamlayan 248 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi. Okul bahçesinde gerçekleştirilen törende 23'üncü dönem polis memuru adayları, yemin ederek mesleklerine ilk adımı attı. Dönem birincisi olan Rümeysa Yıldız'ın yaş kütüğüne ismini çaktığı törende dönemi dereceyle tamamlayan öğrencilere sertifikaları ve hediyeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ailelerin katılımıyla gerçekleşen törende duygu dolu anlar da yaşandı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde görev yaptığı Hatay İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hizmet Binası'nın çökmesi sonucu şehit olan polis memuru Cemil Okur'un kızı Şehriban Okur da mezuniyet heyecanı yaşadı. Törende kep atan Şehriban Okur, babasının fotoğrafını eline alarak, duygusal anlar yaşadı. Şehriban Okur, babasının izinden gideceğini belirterek, "Babamın izinden gitmek istiyorum. O hayatta olmasa da onun ismini her zaman yaşatacağım. Bu üniformayı hep gururla giyeceğim" ifadelerini kullandı.

Şehriban Okur'un kardeşi Yılmaz Okur'un da Samsun Polis Meslek Yüksekokulu'nda 1. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

"Kızımla gurur duyuyorum"

Anne Nazife Okur, kızının babasından aldığı bayrağı gururla taşıyacağını söyleyerek, "Kızım babasından aldığı bayrağı ömür boyu gururla dalgalandıracak. O da her zaman bayrağımızı göklere taşıyacak. Çok mutluyum, kızımla gurur duyuyorum" dedi.

"Hep birlikte kutluyoruz"

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise, "Bugün burada sadece bir mezuniyet töreni değil, aynı zamanda vatanına, milletine ve hukuk devletine hizmet etmeyi kendisine görev bilen genç polislerimizin meslek hayatına attıkları ilk adımı da hep birlikte kutluyoruz. Güçlü devletlerin temelinde güvenilir ve huzurlu bir toplum düzeni bulunmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Törene Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mahmut Güven ve il protokolü katıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Eğitim, Polis, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Eğitim 248 polis adayı mezuniyet heyecanı yaşadı - Son Dakika

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