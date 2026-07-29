Şehzadeler’den YKS adaylarına ücretsiz koçluk ve deneme kulübü

Şehzadeler Belediyesi, üniversite hayali kuran gençler için ücretsiz bireysel öğrenci koçluğu ve TYT- AYT Deneme Kulübü'nü hayata geçiriyor. 3 Ağustos'ta başlayacak başvurularla öğrenciler, uzman desteği eşliğinde sınava sistemli şekilde hazırlanma fırsatı yakalayacak.

Şehzadeler Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilerin akademik başarılarını artırmak ve sınav sürecini daha planlı yönetmelerine katkı sağlamak amacıyla ücretsiz bireysel öğrenci koçluğu ile TYT-AYT Deneme Kulübü uygulamasını başlatıyor.

Şehzadeler Belediyesi Gençlik Evi bünyesinde yürütülecek proje kapsamında öğrenciler, uzman eğitmenler eşliğinde bireysel öğrenci koçluğu hizmeti alırken, düzenli deneme sınavlarıyla da sınav performanslarını ölçme ve eksiklerini görme imkanı bulacak.

Ücretsiz bireysel öğrenci koçluğu programı için başvurular 3 Ağustos'ta başlayacak. Program ise 17 Ağustos itibarıyla Gençlik Evi'nde uygulanacak. Öğrencilerle birebir gerçekleştirilecek görüşmelerde hedef belirleme, kişiye özel çalışma programı oluşturma, zaman ve stres yönetimi ile deneme sınavı analizleri gibi konularda profesyonel rehberlik sunulacak.

Projenin ikinci ayağını oluşturan TYT ve AYT Deneme Kulübü için de başvurular 3 Ağustos'ta alınacak. İlk deneme sınavı ise 7 Eylül'de gerçekleştirilecek. Belirli aralıklarla yapılacak deneme sınavlarının ardından öğrencilerin eksik olduğu konular analiz edilerek gelişim süreçleri yakından takip edilecek.

Şehzadeler Belediyesi tarafından hayata geçirilen uygulamayla, üniversiteye hazırlanan gençlerin sınav sürecini daha bilinçli ve verimli geçirmeleri hedefleniyor. Belediye yetkilileri, ücretsiz olarak sunulacak eğitim desteğinden tüm YKS adaylarının faydalanabileceğini belirterek öğrencileri başvuru yapmaya davet etti.