Selendi\'de Lise Öğrencilerine Yapay Zeka Eğitimi

Manisa'nın Selendi ilçesinde dört lisede yaklaşık 350 öğrenciye yönelik düzenlenen yapay zeka eğitimlerinde gençler; doğru komut yazımı, bilgi doğrulama yöntemleri ve etik kullanım konularında bilinçlendirildi. Proje sonunda öğrencilerin yapay zeka araçlarını daha etkin kullanabildiği belirtildi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde lise öğrencilerine yönelik düzenlenen yapay zeka eğitim projesi başarıyla tamamlandı.

Selendi Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öncülüğünde, Proje Yürütücüsü Özge Özalay koordinatörlüğünde hayata geçirilen "Selendi Yapay Zeka ile Tanışıyor: Liseliler İçin İlk Adım" projesi kapsamında ilçedeki dört lisede eğitim seminerleri düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi, Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen eğitimlere 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri katıldı.

Yaklaşık 350 öğrencinin yer aldığı seminerlerde, gençlerin yapay zeka teknolojilerine yönelik farkındalıklarının artırılması ve bu teknolojileri etik, bilinçli ve verimli şekilde kullanmalarının sağlanması hedeflendi. Eğitimlerde yapay zekanın temel çalışma prensipleri, doğru komut (prompt) hazırlama teknikleri, bilgi doğrulama yöntemleri ve yapay zeka kullanımında dikkat edilmesi gereken etik kurallar ele alındı.

Teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilerin karmaşık komut oluşturma becerilerinde önemli gelişmeler kaydedildi. Katılımcılar ayrıca yapay zeka alanında sıkça kullanılan "halüsinasyon" kavramı hakkında bilgi edinirken, üretilen bilgilerin doğruluğunu sorgulama ve teyit etme konusunda da bilinç kazandı.

Proje sonunda hazırlanan değerlendirme raporunda, öğrencilerin yapay zeka araçlarını daha etkin kullanabildiği, teknolojinin fırsatları ve riskleri konusunda farkındalıklarının arttığı belirtildi.

Yetkililer, gençlerin dijital çağın gerekliliklerine uyum sağlamalarına katkı sunan benzer eğitim çalışmalarının önümüzdeki dönemlerde de sürdürüleceğini ifade etti. - MANİSA