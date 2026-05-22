Şeyh Edebali\'ye Vefa: BŞEÜ\'de Program Düzenlendi

22.05.2026 09:55
BŞEÜ, Şeyh Edebali'nin 700. yılı anısına 'Türk Romanı ve Kültüründe Şeyh Edebali' programı düzenledi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) 'Türk Romanı ve Kültüründe Şeyh Edebali' konulu program gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı tarafından, Şeyh Edebali'nin vefatının 700. yılı anma etkinlikleri kapsamında 'Türk Romanı ve Kültüründe Şeyh Edebali' konulu program düzenlendi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Tunçel, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Programda senarist ve romancı Hasan Erimez konuşmacı olarak yer aldı. Etkinlikte, Şeyh Edebali'nin Türk edebiyatı ve kültürel mirasındaki yeri ele alındı, tarihi şahsiyetin romanlara ve kültür hayatına yansımaları değerlendirildi.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği program, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul tarafından Hasan Erimez'e teşekkür belgesi takdim edilmesiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

