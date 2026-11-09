Siirt\'te Şule Yüksel Şenler Vakfı kütüphanesi Bilal Erdoğan\'ın katılımıyla açıldı

Siirt'te Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından yaptırılan kütüphanenin açılışı, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Siirt İbrahim Hakkı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen açılış törenine Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, AK Parti Siirt İl Başkanı Abdulhekim Gider, İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kütüphanenin açılışının ardından Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyet, sınıfları ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti. Heyet, daha sonra Milli İrade Ortaokulu ve Siirt Anadolu İmam Hatip Lisesini de ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Program kapsamında öğretmenlerle de görüşen heyet, eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alarak, öğretmenlerin talep ve önerilerini dinledi.

Açılışı gerçekleştirilen kütüphanenin öğrencilerin eğitim hayatına ve kitap okuma alışkanlıklarına katkı sağlaması hedefleniyor.