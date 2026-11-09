Siirt'te Şule Yüksel Şenler Vakfı kütüphanesi Bilal Erdoğan'ın katılımıyla açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Siirt'te Şule Yüksel Şenler Vakfı kütüphanesi Bilal Erdoğan'ın katılımıyla açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt\'te Şule Yüksel Şenler Vakfı kütüphanesi Bilal Erdoğan\'ın katılımıyla açıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Siirt'te Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından yaptırılan kütüphane, Bilal Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Açılışın ardından Erdoğan ve heyet, okulları ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle görüştü; kütüphanenin okuma alışkanlığına katkı sağlaması hedefleniyor.

Siirt'te Şule Yüksel Şenler Vakfı tarafından yaptırılan kütüphanenin açılışı, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Siirt İbrahim Hakkı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen açılış törenine Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, AK Parti Siirt İl Başkanı Abdulhekim Gider, İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Çalgan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Kütüphanenin açılışının ardından Bilal Erdoğan ve beraberindeki heyet, sınıfları ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti. Heyet, daha sonra Milli İrade Ortaokulu ve Siirt Anadolu İmam Hatip Lisesini de ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Program kapsamında öğretmenlerle de görüşen heyet, eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alarak, öğretmenlerin talep ve önerilerini dinledi.

Açılışı gerçekleştirilen kütüphanenin öğrencilerin eğitim hayatına ve kitap okuma alışkanlıklarına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
Şule Yüksel ŞenlerBilal ErdoğanGüncelEğitimSiirtSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Polis, öğretmen, doktor 2027 memur zammında yeni tablo Polis, öğretmen, doktor! 2027 memur zammında yeni tablo
Bakan Göktaş’a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı Bakan Göktaş'a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı
Galatasaray’a Osimhen’den kötü haber Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber
Gürkan Uygun’un acı günü Babasını son yolculuğuna uğurladı Gürkan Uygun'un acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
İşte İzmir’deki patlamanın nedeni Şirketten açıklama geldi İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi
19:42
Emre Belözoğlu ayağının tozuyla ilk transferini gerçekleştiriyor
Emre Belözoğlu ayağının tozuyla ilk transferini gerçekleştiriyor
19:11
Dubai’de sıcaklayınca peşindeki görevlileri vantilatörle gezdirdi Bu futbolcuyu tanımayan yok
Dubai'de sıcaklayınca peşindeki görevlileri vantilatörle gezdirdi! Bu futbolcuyu tanımayan yok
19:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu İzmir’deki fabrika patlamasında can kaybı 16’ya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 16'ya çıktı
18:41
Amedspor’dan Galatasaray’a telefon
Amedspor'dan Galatasaray'a telefon
17:50
MHP’li Yıldız: Fon vurgununda birden fazla suç var
MHP'li Yıldız: Fon vurgununda birden fazla suç var
16:49
İşte İzmir’deki patlamanın nedeni Şirketten açıklama geldi
İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 20:03:42. #.0.3#
SON DAKİKA: Siirt'te Şule Yüksel Şenler Vakfı kütüphanesi Bilal Erdoğan'ın katılımıyla açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android